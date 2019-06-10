Продюсер Бари Алибасов пришел в сознание после медикаментозного сна

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Об этом ТАСС сообщил PR-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим ГОРЖАНКИН. «Сегодня утром он пришел в себя», - сказал Вадим Горжанкин.

Бари Алибасов был введен в медикаментозный сон 6 июня. Как сообщил его представитель, медики надеялись таким образом устранить болевые ощущения и обездвижить пациента для проведения необходимых манипуляций в рамках экстренной терапии. 10 июня в Cети стали появляться публикации об открывшемся у Бари Алибасова внутреннем кровотечении, однако сын продюсера Бари Алибасов - младший назвал эту информацию не соответствующей действительности.

4 июня стало известно, что Бари Алибасов случайно выпил химикаты, приняв их за воду. У музыканта диагностированы ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Сейчас он находится в НИИ им. Склифосовского.

Бари Алибасов - советский и российский музыкант, композитор, заслуженный артист России, создатель групп «Интеграл» и «На-На». 6 июня ему исполнилось 72 года.