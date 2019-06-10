Источник материала: Новости Волковыска

В минувшие выходные в Ошмянах прошел первый этап чемпионата Республики Беларусь по мотокроссу.

Первая гонка сезона 2019 года традиционно была рассчитана на два дня.

В первый день соревнований определялись сильнейшие в классах мотоциклов 50 куб. см, 65 куб. см, 125 куб. см, «Национал», «Начинающий», «Ветераны».

В классе мотоциклов 125 куб.см (юноши) волковычанин Олег Махнов занял третье место.

Второй день соревнований продолжился выступлениями спортсменов в классах мотоциклов 85 куб. см и 125 куб. см, «Ореn», «Ореn B», «Мотоциклы с коляской».

В классе мотоциклов 85 куб. см первое место занял Олег Махнов.

На мотоциклах класса 125 куб.см (мужчины) Виталий Махнов стапл первым.

В классе «Ореn B» второе место завоевал наш земляк Сергей Житинец.

Фото Ашмянскі веснік

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