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Назван самый дорогой бренд в мире
Источник материала: Tut.by
Самым дорогим брендом в мире стал американский Amazon — его стоимость за год возросла до 315 миллиардов долларов. Как
За год Amazon поднялся в списке с третьего места. На второй позиции Apple (309,5 миллиарда долларов), на третьей — лидер прошлого года Google (309 миллиардов). Также в десятку самых дорогих брендов вошли Microsoft (251,2 миллиарда), Visa (177,9 миллиарда), Facebook (158,9 миллиарда), Alibaba (131,2 миллиарда), Tencent (130 миллиардов), McDonald’s (130,3 миллиарда), AT&T(108,3 миллиарда).
По версии
Amazon — американская технологическая компания, основанная Джеффом Безосом. Она специализируется на продаже товаров и услуг через интернет. Ее глава является самым богатым человеком в мире — состояние Безоса оценивается в 147,9 миллиарда долларов.
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Он возглавил рейтинг Top 100 Most Valuable Global Brands.
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