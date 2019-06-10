Назван самый дорогой бренд в мире

Источник материала: Tut.by

Самым дорогим брендом в мире стал американский Amazon — его стоимость за год возросла до 315 миллиардов долларов. Как сообщает «Лента.ру», это следует из рейтинга Top 100 Most Valuable Global Brands, опубликованного на сайте агентства Kantar Millward Brown.



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За год Amazon поднялся в списке с третьего места. На второй позиции Apple (309,5 миллиарда долларов), на третьей — лидер прошлого года Google (309 миллиардов). Также в десятку самых дорогих брендов вошли Microsoft (251,2 миллиарда), Visa (177,9 миллиарда), Facebook (158,9 миллиарда), Alibaba (131,2 миллиарда), Tencent (130 миллиардов), McDonald’s (130,3 миллиарда), AT&T(108,3 миллиарда).