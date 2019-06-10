ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Назван самый дорогой бренд в мире

11.06.2019 16:57 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Самым дорогим брендом в мире стал американский Amazon — его стоимость за год возросла до 315 миллиардов долларов. Как сообщает «Лента.ру», это следует из рейтинга Top 100 Most Valuable Global Brands, опубликованного на сайте агентства Kantar Millward Brown.


Изображение: Christian Wiediger / Unsplash

За год Amazon поднялся в списке с третьего места. На второй позиции Apple (309,5 миллиарда долларов), на третьей — лидер прошлого года Google (309 миллиардов). Также в десятку самых дорогих брендов вошли Microsoft (251,2 миллиарда), Visa (177,9 миллиарда), Facebook (158,9 миллиарда), Alibaba (131,2 миллиарда), Tencent (130 миллиардов), McDonald’s (130,3 миллиарда), AT&T(108,3 миллиарда).

По версии Forbes, самым дорогим брендом в мире является Apple. Его стоимость журнал оценивает в 205,8 миллиарда долларов. На второе место Forbes поместил Google (167,7 миллиарда), на третье — Microsoft (125,3 миллиарда). Amazon расположился на четвертой строчке со стоимостью бренда в 97 миллиардов долларов.

Amazon — американская технологическая компания, основанная Джеффом Безосом. Она специализируется на продаже товаров и услуг через интернет. Ее глава является самым богатым человеком в мире — состояние Безоса оценивается в 147,9 миллиарда долларов.

 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Он возглавил рейтинг Top 100 Most Valuable Global Brands.
 
Новости дня
Новости разные
 
Учащиеся СШ №1 стали лучшими в международных викторинах и конкурсах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика