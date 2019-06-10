Зубры и драники: Минск встречает гостей Европейских игр с радушием

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минск встречает первых болельщиков II Европейских игр . До открытия еще больше недели, но гости хотят познакомиться с культурой страны, поездить по регионам. Соревнования пройдут только в Минске, и тогда на это времени уже не будет.

Белорусская таможня дает зеленый свет – гостям II Европейских игр, чтобы пересечь границу, сейчас нужны только паспорт и билет на соревнования. За первые дни безвизового режима в Беларусь приехали около 100 зарубежных гостей. Более половины из них – французы. Самый популярный способ путешествия у них поездом или на машине. На крупнейшем в стране пункте пропуска «Брест» все формальности занимают порядка десяти минут. Всего же на Европейских играх ждут 30 тысяч иностранных болельщиков.

«Болельщики въехали на территорию Республики Беларусь буквально через пять минут после того, как мы открыли пропуск. Они хотели посетить парки, замки и другие достопримечательности, а в целом ехали на церемонию открытия Европейских игр», – отметил начальник смены отделения пограничного контроля «Варшавский мост» Станислав Гребенюк.

То, что в стране вот-вот начнется международный турнир, становится ясно еще на границе. К Европейским играм всех сотрудников одели в новую форму: белоснежные рубашки, нашивки с национальной символикой... Служебный жетон перевели на иностранные языки. Говорят, встречают по одежке. Так вот вам белорусское гостеприимство. Продумали все: и даже отдельный коридор запустили для спортсменов и фанатов. И никаких очередей.

Цены на билеты болельщиков приятно удивят. Посетить соревнования можно всего за 3,5 доллара. Это, конечно, минимальная планка. Самый дорогой билет – по нему можно попасть на церемонию открытия – обойдется в 145 долларов.

Проживание в Минске также вполне доступно. Стоимость одной ночи начинается от 15 долларов. Правда, свободных номеров в столичных отелях почти не осталось. Но еще есть возможность разместиться в апартаментах.

В экскурсионной программе Европейских игр музей-заповедник «Заславль» – можно сказать, колыбель белорусской культуры. Особое внимание туристам стоит обратить на Беловежскую пущу, где обитают краснокнижные зубры. Ну а для тех, кто любит плотно поесть, создали даже гастрономический тур: драники, богос и другие блюда национальной кухни.

II Европейские игры стартуют в Минске 21 июня. Заявлены более 4000 атлетов из 50 стран.