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В Слуцком районе вводится запрет на посещение лесов
11.06.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В связи с усложнившейся пожароопасной ситуацией с 12 июня на основании решения Слуцкого райисполкома вводится запрет на посещение лесов, сообщили сайту SlutskGorod в Слуцком лесхозе.
Запрет включает в себя въезд транспортных средств на территорию лесного фонда Слуцкого района, а также посещение населением на территории района лесов и торфяных массивов.
Согласно интерактивной карте запретов и ограничений на посещение лесов на сайте Министерства лесного хозяйства, запрет на посещение лесов также с завтрашнего дня, 12 июня, начнёт действовать в Солигорском районе.
В Любанском и Стародорожском районах запрет начал действовать сегодня.
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В связи с усложнившейся пожароопасной ситуацией с 12 июня на основании решения Слуцкого райисполкома вводится запрет на посещение лесов, сообщили сайту SlutskGorod в...
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