Где в Горках планируют строить новые многоэтажки и сколько частных домов могут пойти под снос?

Источник материала: Горецкий вестник

На встрече с жителями Горок в райисполкоме обсуждали вопрос уплотнения застройки по проспекту Димитрова. Получилось ли у власти и горожан договориться? Куда, согласно генплану, должны расширяться Горки и почему не получается отдать под стройку необходимые пахотные земли? Можно ли создать в микрорайоне Калинина аналог Детского парка?





Где в Горках планируют строить новые многоэтажки и какие частные дома могут пойти под снос? Обо всем этом читайте в завтрашнем номере «Горецкого вестника».