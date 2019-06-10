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Где в Горках планируют строить новые многоэтажки и сколько частных домов могут пойти под снос?
11.06.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
На встрече с жителями Горок в райисполкоме обсуждали вопрос уплотнения застройки по проспекту Димитрова. Получилось ли у власти и горожан договориться? Куда, согласно генплану, должны расширяться Горки и почему не получается отдать под стройку необходимые пахотные земли? Можно ли создать в микрорайоне Калинина аналог Детского парка?
Где в Горках планируют строить новые многоэтажки и какие частные дома могут пойти под снос? Обо всем этом читайте в завтрашнем номере «Горецкого вестника».
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На встрече с жителями Горок в райисполкоме обсуждали вопрос уплотнения застройки по проспекту Димитрова. Получилось ли у власти и горожан договориться? Куда,...
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