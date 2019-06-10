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Где в Горках планируют строить новые многоэтажки и сколько частных домов могут пойти под снос?

11.06.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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На встрече с жителями Горок в райисполкоме обсуждали вопрос уплотнения застройки по проспекту Димитрова. Получилось ли у власти и горожан договориться? Куда, согласно генплану, должны расширяться Горки и почему не получается отдать под стройку необходимые пахотные земли? Можно ли создать в микрорайоне Калинина аналог Детского парка?

 

Где в Горках планируют строить новые многоэтажки и сколько частных домов могут пойти под снос?
По состоянию на 1 мая на учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий в райисполкоме состоит 1484 человека. Все они хотят обзавестись своим жильем и имеют на это право. Поэтому уплотнение существующей застройки со сносом домов рассматривается как вынужденная мера. Фото Михаила Левцова

Где в Горках планируют строить новые многоэтажки и какие частные дома могут пойти под снос?  Обо всем этом читайте в завтрашнем номере «Горецкого вестника».

 

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  На встрече с жителями Горок в райисполкоме обсуждали вопрос уплотнения застройки по проспекту Димитрова. Получилось ли у власти и горожан договориться? Куда,...
 
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