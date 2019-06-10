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ЦТ началось с белорусского — Фото горецких абитуриентов

11.06.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Для абитуриентов наступает жаркая пора — началось централизованное тестирование. Сегодня ЦТ по белорусскому языку прошло в главном корпусе академии. Послезавтра, 13 июня, вчерашние школьники проверят свои знания по русскому языку.

 

ЦТ началось с белорусского — Фото горецких абитуриентов

 

ЦТ началось с белорусского — Фото горецких абитуриентов

 

ЦТ началось с белорусского — Фото горецких абитуриентов

 

ЦТ началось с белорусского — Фото горецких абитуриентов

 

ЦТ началось с белорусского — Фото горецких абитуриентов

 

ЦТ началось с белорусского — Фото горецких абитуриентов

 

ЦТ началось с белорусского — Фото горецких абитуриентов

 

ЦТ началось с белорусского — Фото горецких абитуриентов

 

ЦТ началось с белорусского — Фото горецких абитуриентов

 

Фото Михаила Левцова


 
 
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  Для абитуриентов наступает жаркая пора — началось централизованное тестирование. Сегодня ЦТ по белорусскому языку прошло в главном корпусе академии....
 
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