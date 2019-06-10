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ЦТ началось с белорусского — Фото горецких абитуриентов
11.06.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Для абитуриентов наступает жаркая пора — началось централизованное тестирование. Сегодня ЦТ по белорусскому языку прошло в главном корпусе академии. Послезавтра, 13 июня, вчерашние школьники проверят свои знания по русскому языку.
Фото Михаила Левцова
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Для абитуриентов наступает жаркая пора — началось централизованное тестирование. Сегодня ЦТ по белорусскому языку прошло в главном корпусе академии....
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