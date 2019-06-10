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Начался закрытый суд над экс-помощником президента Ровнейко, получившего взятку в $200 тыс.

11.06.2019 16:09 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Верховный суд Беларуси начал во вторник в закрытом режиме рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего помощника президента Беларуси Сергея Ровнейко, задержанного в мае прошлого года за взятку в размере $200 тыс.

"11 июня Верховный Суд в закрытом судебном заседании начал судебное разбирательство по уголовному делу в отношении Сергея Ровнейко", - сообщила пресс-секретарь ВС Юлия Ляскова в Facebook.

"О результатах будет сообщено", - добавила она.

Как сообщалось, Ровнейко был задержан в конце мая 2018 года Комитетом государственной безопасности с санкции президента при получении взятки в $200 тыс. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 430 УК Беларуси, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

Позднее президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал подробности дела по Ровнейко. "Он попал в поле зрения более полутора лет назад. Скажу откровенно, тут, прежде всего, сработали декларации о доходах. Когда изучение шло кадровое, я задал вопрос, откуда такая роскошь: автомобили до десятка, квартиры до десятка. Не может обычный чиновник и его семья так жить", - сказал глава государства.

По словам президента, Ровнейко, общаясь с бизнесменами, вел себя как "барчук".

"Вел себя как преступник, самый настоящий бандит. Это меня удивило", - заметил Лукашенко. "Прошло определенное время - $200 тыс. Даже бизнесмены удивляются. Это уже наглец высшей степени. Во время передачи этих денег его задержали с деньгами в руках. Операция готовилась, она была санкционирована мною", - рассказал президент.

 
 
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Верховный суд Беларуси начал во вторник в закрытом режиме рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего помощника президента Беларуси Сергея Ровнейко,...
 
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