Основные болезни сливы и борьба с ними

Источник материала: Интерфакс

В прошлый раз эксперт Interfax.by кандидат сельскохозяйственных наук Владимир Терещук рассказал, как выбрать лучшие сорта слив для белорусских условий. В этой статье проанализируем основные причины, снижающие урожайность, основные болезни сливы и ряд приемов по лечению, которые позволят активно культивировать эту культуру на своих приусадебных участках и получать высокие урожаи хорошего качества.

Грибковые заболевания сливы и их лечение

Большинство заболеваний сливы вызываются грибами. К таким болезням относятся:

дырчатая пятнистость или клястероспориоз;

кармашки сливы или сумчатая болезнь;

монилиоз или серая гниль сливы;

курчавость;

ржавчина сливы;

бурая пятнистость;

коккомикоз;

сливовый трутовик;

сажистый грибок.

Для того чтобы принять верные профилактические и лечебные меры против перечисленных грибковых заболеваний, необходимо уметь отличать их от спровоцированных бактериями или вирусами.

Дырчатая пятнистость или клястероспориоз

Распознать дырчатую пятнистость сливы можно по появившимся на листьях фруктового дерева бурым пятнам, края которых более темные, чем середина.

Заболевание также является причиной возникновения на листьях растения сквозных дырок.

Заболевание приводит к тому, что листья слив засыхают и начинают преждевременно осыпаться.

На листьях появляются бурые пятна, окруженные темной каймой. Позже пораженные ткани выпадают, образуя на листьях сквозные отверстия. Мелкие красно-бурые пятна могут возникать и на плодах, деформируя их. На ветвях болезнь проявляется в виде красноватых пятен, приводящих к растрескиванию коры и выделению камеди.



Клястероспориоз может поражать и другие части сливы, среди которых цветы, почки, ветки. Не удается спастись от дырчатой пятнистости и плодам сливы – меняется их форма, а рост в местах поражения прекращается.

Довольно часто болезнь проявляется также на плодах, но там пятна чуть вдавленные, тоже небольшие, однако со временем они увеличиваются до 5-6 мм и становятся похожими на бородавки, из которых выделяются капельки камеди. Заболевшие плоды прекращают рост и засыхают.

При очень сильном развитии болезнь захватывает целые ветви. На них появляются округлые пятна, которые затем становятся удлиненными, и из них сочится камедь. Если болезнь не лечить, то пораженные побеги начнут отмирать, и в результате погибнет все дерево.

Для борьбы с клястероспориозом обычно используют однопроцентную бордоскую жидкость. Ей опрыскивают растения в самом начале распускания почек и в период появления бутонов. Следующее опрыскивание проводят тем же препаратом после цветения. Четвертый раз деревья обрабатывают спустя две недели после цветения и последний – примерно за три недели до съема плодов.

Сбор и уничтожение растительных остатков. В период окрашивания бутонов, сразу после цветения и через 14 дней после него обработка деревьев однопроцентной бордоской жидкостью или Хомом (35 г на 10 л воды). При сильном поражении обработку повторяют еще и за 3 недели до сбора урожая.

Если заражение очень сильное (поражены побеги), тогда можно провести дополнительную обработку после того как опадет листва, но в этом случае нужно использовать трехпроцентную бордоскую жидкость.

Профилактические меры включают уборку и сжигание опавшей листвы и плодов, а также перекопку почвы в приствольной зоне. Все пораженные побеги нужно удалять, а раны изолировать садовым варом, предварительно зачистив их и обработав медным купоросом.

Сумчатая болезнь ("кармашки" сливы)

Сумчатая болезнь поражает только плоды сливы и становится заметной спустя 12-16 дней после цветения. Мягкая часть плодов разрастается, однако косточка при этом не формируется. Далее сливы приобретают удлиненную (до 6 см) форму и становятся похожими на мешочки. Пораженные плоды покрываются мучнистым налетом и долго остаются зелеными, после чего желтеют, буреют и опадают. Сумчатая болезнь может лишить хозяев 60% урожая.

Первые признаки заболевания можно заметить, когда плоды становятся мешковатыми, а их мясистая часть сильно разрастается. Заболевшие плоды не образуют косточки, сильно вытягиваются в длину и теряют вкусовые качества.



Наблюдательные садоводы определяют это заболевание по беловатому восковому налету, который появляется на плодах. Этот признак предшествует массовому опадению слив.

Примерно через 15-17 дней после окончания цветения надо тщательно осмотреть деревья в саду.

"Кармашки" сливы – грибковая болезнь, которая широко распространяется в годы с высокой влажностью воздуха и низкой плюсовой температурой в период цветения.

Побороть болезнь поможет обработка растений трехпроцентной бордоской жидкостью ранней весной (до распускания почек) или в период их набухания. Можно провести дополнительную обработку и сразу по окончании цветения сливы, но тогда концентрация должна быть одной.

Если не хотите, чтобы болезнь появилась на вашем участке, всегда собирайте и уничтожайте опавшие плоды и вырезайте те ветви, на которых в прошлом году заметили больные плоды.

Двукратная обработка деревьев однопроцентной бордоской жидкостью (в период порозовения бутонов и сразу после цветения). Сбор и уничтожение растительных остатков.

Монилиоз косточковых (серая гниль)

Данное заболевание способно поражать все части сливового дерева – цветы, ветки, листья, побеги, которые буреют и увядают.

Заметить наличие монилиоза на деревьях сливы просто – ветки или отдельные побеги приобретают бурый цвет, вянут и выглядят, как обгоревшие. Первыми обычно страдают побеги, на которых есть повреждения. Впоследствии на коре появляются небольшие наросты серого цвета.

На второй стадии эта болезнь поражает плоды: на их поверхности возникает гниющее пятно, которое постепенно распространяется на весь плод. На пятне вскоре появляются подушки из грибных спор, заражающих все вокруг.

Пораженные монилиозом плоды быстро загнивают, а на кожице появляются небольшие наросты серого цвета. Затем плоды осыпаются и побеги засыхают. Сильное развитие болезни может привести к гибели дерева целиком.

Проявляется монилиоз сливы чаще всего гнилью плодов, которые становятся мягкими и бурыми, а сверху покрываются серыми подушечками со спорами грибов. Стоит отметить, что пораженные сливы не опадают и если их не собрать, то остаются висеть на дереве до весны, провоцируя дальнейшее размножение серой гнили.

Бороться с болезнью можно при помощи однопроцентного медного или железного купороса, а также однопроцентной бордоской жидкости. Обработки нужно проводить до цветения и сразу после него.

Пораженные плоды следует собрать и уничтожить, после чего обработать деревья однопроцентной бордоской жидкостью.

Профилактические мероприятия включают сбор и сжигание опавшей листвы, плодов, побегов, борьбу с вредителями, заделку ран и иных повреждений и побелку штамбов.

Обрезка и сжигание пораженных побегов и плодов. Во время распускания почек опрыскивание деревьев трехпроцентной бордоской жидкостью. Перед самым распусканием цветков – однопроцентной бордоской жидкостью. Третья обработка (однопроцентная бордоская жидкость или Хом) – сразу после цветения

Курчавость



Лист деформируется, гофрируется, меняет окраску на желтый или красноватый. Скручивается – отсюда название.

Постепенно листья утолщаются, покрываются налетом.

Побеги тоже деформируются, приобретают искривленную форму. Междоузлия короткие, толстые. Потом листья темнеют, опадают. Плоды не завязываются.

Если слива повреждена не сильно, плоды есть, но уродливо изменена форма, мякоть несъедобна.

При этой болезни сливы редко могут перезимовать.

Инфицируются деревья спорами, зимующими под чешуйками коры. Цикл курчавости начинается с поражения почек.

Ржавчина сливы

Это заболевание сливы имеет широкое распространение, особенно на юге.

Пятнышки на листах располагаются между жилками, цвет коричневатый, со ржавым оттенком. К осени пятна обретают форму подушечек, темнеют. Споры зимуют в листовом опаде.



Первоначальный хозяин и распространитель ржавчины – многолетний садовый цветок анемона (ветренница). Корневища анемоны – идеальное "зимовье" для гриба. Если ветренница содержит возбудитель ржавчины, весной снизу ее листьев образуются желтые вместилища спор.

Нет устойчивых к ржавчине сортов сливы, но восприимчивость их разная.



Первые рыжие пятна появляются на поверхности листочков в начале лета. Полностью заболевание проявляется в середине лета возникновением коричневых пятен на листьях сливы. Немного позже на "ржавых" пятнах начинают появляться темные "подушечки", размер которых постепенно увеличивается. Листья зараженной сливы очень быстро опадают, а само дерево становится очень чувствительным к зимним холодам, что нередко приводит к его гибели.

Если болезнь не лечить, то на месте пятен возникают темные подушки со спорами гриба. Сильно пораженные листочки раньше времени опадают, а само дерево ослабевает и теряет иммунитет и зимостойкость.

Бурая пятнистость

На листьях слив, пораженных бурой пятнистостью, появляются мелкие пятна, которые постепенно сливаются. Цвет пятнышек может варьироваться от желтоватых до бурых. Часто места поражения окружает темный ободок. Дальнейшее развитие заболевания приводит к появлению на пятнах мелких черных точек, которые являются спорами гриба, провоцирующего бурую пятнистость. Такие пятна образовываются как на верхней, так и на нижней сторонах листа.

Коккомикоз

В середине июня на верхней стороне листьев появляются красновато-коричневые, очень мелкие пятнышки, которые со временем сливаются. На внутренней стороне листа развивается мучнистый налет розового цвета. Листья желтеют и опадают раньше времени. Пораженные плоды не развиваются и засыхают.





В большинстве случаев коккомикоз поражает листья слив, но может распространяться и на другие части растения. Симптомом заболевания являются появившиеся на лицевой стороне листа мелкие красновато-коричневые или пурпурно-фиолетовые пятна. Дальнейшее развитие коккомикоза приводит к образованию розовато-белесого налета на нижней стороне листьев. Рост пораженных заболеванием плодов сливы останавливается, они становятся водянистыми, а спустя некоторое время засыхают.

Необходимо регулярно проводить сбор и уничтожение растительных остатков. Весной сразу после цветения и осенью после сбора урожая обработка деревьев Хомом или однопроцентной бордоской жидкостью.

Сливовый трутовик

Этот гриб селится на стволе дерева (поражает сливу, вишню, черешню, реже – яблоню и грушу). Проникновение происходит через места, поражённые солнечными ожогами, морозами, насекомыми. На стволе появляются грибы в виде наростов. Гриб имеет твёрдое тело копытообразной формы. Сначала его поверхность бархатистая, а затем гладкая серо-чёрная.

Чтобы остановить развитие трутовика необходима обработка ран и трещинок на коре и уничтожение плодовых тел гриба. Повреждения моют раствором медного купороса, потом заливают песочно-цементным раствором. Вовремя удаляют и сжигают все сухие и повреждённые ветви – именно они привлекают трутовиков.





Сажистый грибок

Садоводы часто называют эту болезнь чернью. Возбудитель живёт колониями на листовых пластинах. Грибковые образования мешают нормальному фотосинтезу, что ведёт к ослаблению дерева.

Разносчиками грибка являются насекомые паразиты. Появляется при чрезмерной сырости.



Листья и побеги покрываются чёрным налётом который без труда стирается.

Лечится этот грибок опрыскиванием мыльно-медным раствором. В воде (10 л) растворяют стружку мыла хозяйственного (140 г) и медный купорос (5 г). Для профилактики необходимо вовремя предотвращать загущение кроны и уничтожать вредителей.

Лечение грибковых заболеваний сливы



Грибковые заболевания сливы

Для того, чтобы не допустить дальнейшего развития грибковых заболевания, а также избавить от них пострадавшие деревья слив, необходимо прибегнуть к следующим методам профилактики и лечения:

сбору и уничтожению растительных остатков пораженной сливы, причем как тех, которые уже осыпались, так и еще находящихся на дереве;

обрезанию и сжиганию пораженных побегов и плодов;

перекапыванию почвы ранней весной;

обработке трещин в коре;

удалению сорняков в садах, где растут сливы;

обработке сливы бордоской жидкостью или раствором медного купороса с мылом. Опрыскивание пострадавших деревьев необходимо проводить трижды: осенью – после уборки сада, ранней весной – до раскрытия почек и после цветения.

Вирусные и бактериальные болезни сливы. Методы борьбы с ними

Кроме грибковых, сливы также подвержены вирусным и бактериальным заболеваниям. Так, среди вирусных следует отметить карликовость сливы, мозаичную пятнистость, оспу или шарки, а к бактериальным относятся такие заболевания, как бактериальная пятнистость и бактериальный некроз.

Карликовость сливы

Данное вирусное заболевание препятствует нормальному росту листьев сливы – они вырастают мелкими, неровными и узкими. Особенно много таких листьев на верхушках, пораженных заболеванием, побегов. Рост зараженных растений существенно замедляется, а спустя несколько лет они погибают вовсе.

На начальном этапе болезнь можно определить по листам сливы. У зараженного растения они вырастают небольшими, узкими, с неровными краями. Со временем листья становятся более толстыми и очень хрупкими. Если осмотреть верхушки побегов растения, то можно увидеть пучки таких листьев.

Страдают от болезни и цветоносы, они сильно деформируются, а при серьезном развитии заболевания не появляются совсем.

Если болезнь не лечить, – растения сильно замедляют свой рост и в конечном итоге погибают.

К большому сожалению, карликовость является вирусным заболеванием, и излечить его крайне сложно. Поэтому если заметили признаки этого заболевания на дереве, то его нужно как можно быстрее выкорчевать и сжечь за территорией участка.

Чтобы риск возникновения этой болезни свести к минимуму, следует пользоваться только чистым режущим садовым инструментом и вовремя уничтожать сосущих вредителей.

Мозаичная пятнистость



Мозаичную пятнистость сливы можно распознать по полоскам или узким кольцам желтого или ярко-зеленого цвета, появившимся на ее листьях. Плоды некоторых сортов, пораженных данным заболеванием, могут усыхать. Пострадавшие от мозаичной пятнистости деревья нередко вымерзают зимой, а также могут погибнуть от недостатка влаги.

Оспа сливы (шарки)



Первыми признаками оспы являются линии и пятнышки на листьях сливы, которые по цвету отличаются от здоровой ткани и немного просвечиваются. Кольцевидные пятна возникают и на плодах, пораженных оспой слив. Плоды становятся не пригодными к употреблению и очень рано опадают.

Заболевшие плоды созревают раньше почти на месяц, часто осыпаются или засыхают прямо на дереве.

Первые признаки оспы – хлоротичные пятна на молодых листочках, похожие на колечки либо извилистые линии. Я на своем участке всегда осматриваю листья на просвет – так пятна видны лучше. Если болезнь не лечить, то листочки приобретают мраморность.

На плодах также довольно хорошо заметны пятна, полоски или колечки. Мякоть у таких слив становится плотной, буро-красной и несъедобной.

Эта болезнь опасна своей вирусной природой, поэтому вылечить ее крайне сложно. Заболевшие растения лучше полностью удалить с участка.

Чтобы болезнь не появилась на вашем участке, используйте только чистые режущие инструменты, здоровые саженцы и вовремя уничтожайте сосущих вредителей, которые могут быть разносчиками инфекции.

Бактериальная пятнистость





Первыми признаками бактериальной пятнистости являются маленькие округлые пятна на листьях сливовых деревьев. Позже пятна теряют округлость, их окаймляют ломаные темные линии. Внутренняя часть пятен сохнет, выкрашивается, снаружи, вокруг каймы лист желтоватый.

На плодах черные выпуклые пятнышки, окантованные белым. Увеличиваясь, они меняют цвет на коричневый. Поверхность чешуйчатая с углублением посередине.

Проникает инфекция через повреждения эпидермиса. Быстро прогрессирует в теплый влажный сезон.

Болезнь ослабляет сливу, лишает садовода урожая.

Бактериальный некроз

Бактериальный некроз поражает ветви и стволы сливовых деревьев. Весной на растении заметными становятся небольшие поражения, напоминающие ожог. А спустя некоторое время на ветвях появляются язвы, заполненные камедью – застывшим соком, выступающим на поверхность коры. Дальнейшее развитие бактериального некроза приводит к побурению древесины сливы и ее гибели.

Как бороться с вирусными и бактериальными заболеваниями слив?

Деревья, заразившиеся вирусной или бактериальной болезнью, вылечить, к сожалению, невозможно. Поэтому важно высаживать только здоровые деревца. Перед посадкой саженцы сливы необходимо прогреть. Для этого их следует опустить в воду, температура которой составляет 46°С, на 15 минут. Такая температура является полностью безопасной для самого дерева, однако – смертельной для вирусов и бактерий.

Если все-таки растение не удалось уберечь от вирусного или бактериального заболевания, его следует немедленно выкорчевать и сжечь. Не нужно пытаться спасти сливу, поскольку это может привести лишь к заражению деревьев, находящихся рядом с пострадавшим.

Неинфекционные болезни

Камедетечение (гоммоз)

Слива, как все косточковые, склонна к камедетечению.

Капельками цвета и прозрачности янтаря истекают ранки ствола, застывают на нем. Так растение пытается заклеить повреждения.



Камедь – слезы дерева. Виновником заболевания часто является сам садовод. Небрежная или несвоевременная обрезка, необработанные ранки коры, незалеченное растрескивание стволовой поверхности – это все причины истечения камеди, образования дупел.

Камедетечение не является инфекционным заболеванием, но чаще возникает на тех деревьях, которые были повреждены морозом, заражены другими заболеваниями. Довольно часто камедетечение является признаком того, что почвы на вашем участке кислые либо чрезмерно увлажненные. Камедетечение наблюдается и на участках садоводов-новичков, которые переусердствовали с внесением удобрений.

Камедетечение ослабляет растение. Ранки залечить оно не способно, входные ворота инфекции остаются.

Повышается риск заболеваний, инфицирование сливы патогенной микрофлорой.

Пораженные гоммозом сливы отстают в росте, истощаются, могут погибнуть.



Камедетечение – бич косточковых. Помня об этом, старайтесь предупреждать его бережным уходом за сливой.

В случае выделения камеди это место необходимо зачистить острым ножом, после чего продезинфицировать однопроцентным раствором медного купороса. Для большей надежности спустя несколько часов ранку можно натереть свежими щавелевыми листьями и повторить эту процедуру несколько раз. В завершение обработки ранку следует замазать обычным садовым варом.

Чтобы сливы, которые растут на вашем участке, не начали выделять камедь, нужно правильно ухаживать за ними, умеренно поливать и вносить нормальные дозы удобрений. Все раны, которые образуются после санитарной или формирующей обрезки, нужно всегда замазывать садовым варом.

Резюмирую: запускать болезнь нельзя – чем раньше вы за нее приметесь, тем лучше будет и для растения, и для здоровья всего сада. Что касается вирусных заболеваний, то, как бы вам ни было жаль деревце, заболевшие растения нужно немедленно удалять с участка и на их месте желательно несколько лет не высаживать косточковые культуры

Усыхание

Болезнь, приводящая к гибели дерева.

Причина – несоблюдение агротехники. Усыхают косточковые часто, слива – не исключение.

Слива может погибнуть очень быстро, месяц действия неблагоприятных факторов (это вымокание, вымерзание, камедетечение) – губительный срок для нее.



Факторы, провоцирующие усыхание:

Посаженная на участке, где грунтовые воды стоят высоко, слива рискует быть подтопленной и вымокнуть. Растение усыхает;

Погибнет слива и на закисленных, либо сильнощелочных почвах;

Поверхностная корневая система подмерзает в годы с суровой зимой;

Сильная обрезка осенью не дает дереву времени на восстановление к зиме. Оно погибает зимой, а иногда "тянет" до весны, пытается проснуться и сразу усыхает;

Камедетечение, не остановленное, не вылеченное вовремя, – еще один фактор усыхания. Растение попросту истекает, слабеет, не выживает.

В заключение приводим список фунгицидов, разрешенных к применению на сливе:

Фунгицид Норма расхода, кг/га, л/га Заболевание Способ, время обработки Срок последней обработки до сбора урожая Кратность обработок Азофос, 50% к.с. 10 Монилиоз. коккомикоз, кластероспориоз Опрыскивание в период вегетации 20 4 Скор, КЭ 0,2 Монилиоз. коккомикоз То же 30 4 Топаз, КЭ 0,3-0,4 Коккомикоз Опрыскивание в период вегетации 0,05% рабочей жидкостью 2