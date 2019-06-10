Прием граждан

19 июня будет проводить приём граждан депутат Минского областного Совета депутатов по Фанипольскому избирательному округу № 42, председатель Дзержинского районного Совета депутатов САРАКАЧ Александр Иванович.
19 июня 2019 года будет проводить приём граждан депутат Минского областного Совета депутатов по Фанипольскому избирательному округу № 42, председатель Дзержинского районного Совета депутатов САРАКАЧ Александр Иванович.
Время проведения: с 11.00 до 12.00.
Адрес проведения: д.Даниловичи, 32 (Добринёвский сельский Совет, кабинет председателя).