В Добрушском районе Skoda вылетела с дороги, водителя выбросило в окно, он погиб

Источник материала: Tut.by

В Добрушском районе пьяные покатушки закончились трагедией — погиб водитель, пострадали два подростка. Подробности сообщает газета «Добрушский край» со ссылкой на начальника отделения ГАИ Добрушского РОВД Николая Мостовенко.





ДТП произошло днем 10 июня. 53-летний местный житель отдыхал на озере в Иваках. Собираясь домой в Носовичи, согласился подвезти двух 17-летних знакомых. В пути автомобиль разминулся со встречным трактором и попал в пылевое облако, поднятое сельхозтехникой. Водитель резко выкрутил руль влево. Машину стало бросать из стороны в сторону и она перевернулась.

Непристегнутого водителя выбросило в одно из разбитых окон — мужчина погиб. Пассажиры отделались ушибами.