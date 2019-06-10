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В Добрушском районе Skoda вылетела с дороги, водителя выбросило в окно, он погиб
Источник материала: Tut.by
В Добрушском районе пьяные покатушки закончились трагедией — погиб водитель, пострадали два подростка. Подробности
ДТП произошло днем 10 июня. 53-летний местный житель отдыхал на озере в Иваках. Собираясь домой в Носовичи, согласился подвезти двух 17-летних знакомых. В пути автомобиль разминулся со встречным трактором и попал в пылевое облако, поднятое сельхозтехникой. Водитель резко выкрутил руль влево. Машину стало бросать из стороны в сторону и она перевернулась.
Непристегнутого водителя выбросило в одно из разбитых окон — мужчина погиб. Пассажиры отделались ушибами.
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