Пьяного россиянина остановили выстрелы, мотоциклиста - «ловушка». Кто и как гонялся с ГАИ Могилевщины

Источник материала: Tut.by

В минувшие выходные от инспекторов ГАИ Могилевской области пытались скрыться бесправный мотоциклист, нетрезвые могилевчанин и россиянин на Audi Q7, рассказали в УВД Могоблисполкома.

26-летний мотоциклист устроил погоню в Могилеве. Патруль ГАИ преследовал его от моста Яшина по площади Орджоникидзе, улицам Пионерской, Ленинской. А остановили мотоциклиста-бесправника на улице Крупской во дворах домов, заблокировав проезд. На мужчину составили 11 протоколов.

Пьяный могилевчанин на Lada 9 июня подъехал к крыльцу управления ГАИ, нарушив требования дорожного знака. Когда к машине подошел инспектор, 28-летний водитель скрылся в направлении микрорайона Гребенево. Там он не справился с управлением и врезался в столб. На могилевчанина составили 8 протоколов.

В Мстиславском районе сотрудники ГАИ останавливали со стрельбой нетрезвого россиянина на Audi Q7. Инцидент произошел вблизи деревни Сапрыновичи. На неоднократные законные требования инспекторов ДПС об остановке водитель не реагировал, продолжал попытку скрыться от служебной машины. Для остановки автомобиля пришлось применить оружие, и водителя задержали.