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Кадровые решения Президента. Какие задачи Александр Лукашенко поставил перед новыми руководителями

11.06.2019 17:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Кадровый день во Дворце Независимости. Новый руководитель у силового ведомства. МВД возглавит Юрий Караев. Ранее он работал в должности заместителя министра внутренних дел – командующего внутренними войсками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кресло сменил и Виталий Вовк. Теперь он будет управлять Минским тракторным заводом. Напомним, до этого Виталий Вовк работал помощником Президента – инспектором по Витебской области.

Кадровые решения Президента. Какие задачи Александр Лукашенко поставил перед новыми руководителями

Перед МТЗ Александр Лукашенко поставил конкретную задачу – обеспечить рентабельную и эффективную работу. Вместе с тем предупредил, чтобы новый руководитель не рассчитывал на безграничную господдержку. Завод должен зарабатывать и приносить прибыль стране.

Еще одна перестановка в Министерстве здравоохранения. Ведомство возглавил Владимир Караник. До этого он занимал пост главврача Минского городского онкодиспансера.

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Кадровые решения Президента. Какие задачи Александр Лукашенко поставил перед новыми руководителями

Кадровые решения Президента. Какие задачи Александр Лукашенко поставил перед новыми руководителями

Кадровые решения Президента. Какие задачи Александр Лукашенко поставил перед новыми руководителями

Также Александр Лукашенко согласовал назначение руководителей местных органов власти. Председателем Лиозненского райисполкома стал Сергей Земченко, а Могилевского районного исполнительного комитета – Олег Чикида. Заместителем председателя Могилевского облисполкома назначен Руслан Страхара. Новый руководитель и в Администрации Ленинского района Могилева – Алексей Богайчук.

Президент отметил, что в первую очередь управленцам нужно быть ближе к людям, а также обратил внимание на такие важные темы, как заготовка кормов, развитие новых направлений в сельском хозяйстве.

«Надо серьёзно за это браться». Президент Беларуси призвал активнее развивать овцеводство в стране

Кадровые решения Президента. Какие задачи Александр Лукашенко поставил перед новыми руководителями

Кроме того, выбран новый заместитель госсекретаря Совета безопасности Беларуси. Им стал Александр Рахманов. Ранее он работал начальником управления Следственного комитета по Брестской области. Также Президент дал согласие на назначение ряда руководителей Комитета госконтроля.

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Теги: Могилев
 
 
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Новости Беларуси. Кадровый день во Дворце Независимости. Новый руководитель у силового ведомства. МВД возглавит Юрий Караев. Ранее он работал в должности...
 
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