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В Минском районе спасатели потушили горевший катер

11.06.2019 17:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 11 июня в полшестого утра неподалёку от деревни Качино Минского района загорелся катер.  

В Минском районе спасатели потушили горевший катер
Фото: Минское ОУМЧС  

По сведениям Минского ОУМЧС, для ликвидации пожара привлекалось 4 единицы аварийно-спасательной техники. В происшествии никто не пострадал.  

В Минском районе спасатели потушили горевший катер
Фото: Минское ОУМЧС  

Весной 2019 года на парковке в Минске горел Citroen C3. 

Причиной пожара стало короткое замыкание в моторном отсеке – подробнее здесь.  

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 11 июня в полшестого утра неподалёку от деревни Качино Минского района загорелся катер.   Фото: Минское ОУМЧС   По сведениям Минского ОУМЧС, для...
 
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