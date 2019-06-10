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В Минском районе спасатели потушили горевший катер
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 11 июня в полшестого утра неподалёку от деревни Качино Минского района загорелся катер.
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Весной 2019 года на парковке в Минске горел Citroen C3.
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Новости Беларуси. 11 июня в полшестого утра неподалёку от деревни Качино Минского района загорелся катер. Фото: Минское ОУМЧС По сведениям Минского ОУМЧС, для...
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