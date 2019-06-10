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«Надо серьёзно за это браться». Президент Беларуси призвал активнее развивать овцеводство в стране
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений 11 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент отметил, что в первую очередь управленцам нужно быть ближе к людям, а также обратил внимание на такие важные темы, как заготовка кормов, развитие новых направлений в сельском хозяйстве. Например, здесь можно заняться овцеводством. Раньше в нашей стране на этом специализировались многие.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Так, а что такое 33 % до 2025 года? Это сегодня одна овечка, а завтра будет одна и три десятых овечки. Ну что это за темпы? Если мы разводим овцеводство, возвращаемся к этому, значит, надо серьезно за это браться.
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений 11 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент отметил, что в первую очередь...
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