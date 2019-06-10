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В Орше из Днепра были извлечены боеприпасы времён ВОВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Орше в реке возле городского пляжа были обнаружены снаряды времён Второй мировой войны.
Как
Прибывшие сапёры обследовали дно водоёма. Были извлечены шесть артснарядов калибра 75 мм, артснаряд калибра 152 мм, миномётная мина калибра 82 мм и граната Ф-1. Все боеприпасы были уничтожены.
Осенью прошлого года в Днепре был обнаружен ещё один боеприпас.
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Новости Беларуси. В Орше в реке возле городского пляжа были обнаружены снаряды времён Второй мировой войны. Как сообщает УВД Витебского облисполкома, работники...
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