В Орше из Днепра были извлечены боеприпасы времён ВОВ

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Орше в реке возле городского пляжа были обнаружены снаряды времён Второй мировой войны.

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, работники оршанского ОСВОДа во время подготовки к летнему сезону обнаружили в Днепре предмет, похожий на боеприпас. Были незамедлительно вызваны сапёры.



Фото: УВД Витебского облисполкома

Прибывшие сапёры обследовали дно водоёма. Были извлечены шесть артснарядов калибра 75 мм, артснаряд калибра 152 мм, миномётная мина калибра 82 мм и граната Ф-1. Все боеприпасы были уничтожены.

Осенью прошлого года в Днепре был обнаружен ещё один боеприпас.