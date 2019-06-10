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В Гродно на берегу Немана может появиться ресторан с причалом или развлекательный центр

11.06.2019 17:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Объект общественного назначения — ресторан, спортивный центр, офисные помещения — предложили построить гродненские власти на самом берегу Немана рядом со Старым мостом. Инвестор, который получит право возвести двухэтажное здание с видом на реку, определится на открытом аукционе 9 июля, сообщает «Вечерний Гродно».


Фото: vgr.by

Будущее здание займет пустырь между домами по улице Рыбацкой, 14а, и насосной станцией. До Немана от края участка — 20 метров, а до моста — чуть более 200 метров.

В условиях торгов сказано, что на участке площадью 58 соток можно возвести объект общественного назначения. Это может быть двухэтажное (возможно с мансардным этажом) здание по индивидуальному проекту с помещениями оздоровительного и спортивно-оздоровительного назначения и расширенным сервисом услуг.


Фото: vgr.by

В Гродненском горисполкоме сообщили, что будущий покупатель не ограничен только этими рамками. Он сможет запустить там как заведение общепита, так и различные досуговые или развлекательные локации. Кроме того, из-за близости к воде будущее заведение может использовать в бизнесе возможности судоходства.


Фото: vgr.by

— Там напрашивается какой-нибудь причал или пирс, где смогут останавливаться речные трамвайчики или другие суда. Представьте себе, насколько популярной будет такая услуга у туристов — вы садитесь на речное такси у бывшего пивзавода, доезжаете до Нового моста, выходите и попадаете в уютный ресторан, — добавили в горисполкоме.

Стартуют торги с суммы почти в 199 тысяч рублей.

 
Теги: Гродно
 
 
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Объект общественного назначения - ресторан, спортивный центр, офисные помещения - предложили построить гродненские власти на самом берегу Немана рядом со Старым...
 
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