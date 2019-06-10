ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Журналиста «Медузы» Ивана Голунова окончательно освободили. Он невиновен

11.06.2019 17:24 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Уголовное преследование журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого обвиняли в якобы сбыте наркотиков, прекратили. Решение объявил глава МВД Владимир Колокольцев. Вину корреспондента не доказали. Об этом сообщают «РИА Новости».

Кроме этого, Колокольцев займется вопросом увольнения главы управления по борьбе с наркотиками ГУ МВД. Он попросит об этом у президента России Владимира Путина. А Следственный комитет РФ даст оценку действиям полицейских, которые задержали Ивана. Пока идет проверка, их отстранили от служебных обязанностей.

Как развивались события

Мы писали, как Ивана арестовали в Москве 6 июня, когда тот шел на встречу. В участок его привезли не позднее, чем через час. На просьбу предоставить адвоката Голунову отказали и приступили к принудительному обыску. В рюкзаке нашли пять шариков с мефедроном. На допросе Иван сообщил, что сотрудники полиции ударили журналиста во время освидетельствования, но ГУВД Москвы попыталось это опровергнуть. Позже Ивана госпитализировали: медики диагностировали у него сотрясение головного мозга, гематому затылочной части головы, подозрение закрытую черепно-мозговую травму и ушиб ребра.

О произошедшем с журналистом «Медузы» узнали лишь спустя 12 часов: ему запрещали пользоваться мобильным телефоном. Только после этого к Голунову отправился адвокат правозащитной группы «Агора» Дмитрий Джулай. Ивану предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, но не дали предоставить биологические образцы для экспертизы, которая могла бы его оправдать. Это предусматривало тюремный срок от десяти до 20 лет.

Голунов утверждал, что психотропы ему подбросили полицейские. Его позицию разделяла редакции «Медузы». Ивана поддерживала вся Россия: по стране проходили одиночные пикеты в Москве, Петербурге, Красноярске, Самаре, Хабаровске, Омске, Пскове, Новосибирске и других городах. На защиту встали друзья, знакомые и коллеги. 

8 июня Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест до 7 августа. Затем наркологи Минздрава подтвердили, что тест на вещества корреспондента «Медузы» опроверг его причастность к психотропам. В это же время ни на одном из предметов, которые изъяли из квартиры Ивана, не обнаружили его отпечатков. До конца сегодняшего дня, 11 июня, Ивана выпустят из-под стражи окончательно.

Фото обложки: meduza.io.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уголовное преследование журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого обвиняли в якобы сбыте наркотиков, прекратили. Решение объявил глава МВД Владимир...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пьяного россиянина остановили выстрелы, мотоциклиста - «ловушка». Кто и как гонялся с ГАИ Могилевщины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика