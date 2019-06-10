|
Журналиста «Медузы» Ивана Голунова окончательно освободили. Он невиновен
Источник материала: KYKY>
Уголовное преследование журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого обвиняли в якобы сбыте наркотиков, прекратили. Решение объявил глава МВД Владимир Колокольцев. Вину корреспондента не доказали. Об этом
Кроме этого, Колокольцев займется вопросом увольнения главы управления по борьбе с наркотиками ГУ МВД. Он попросит об этом у президента России Владимира Путина. А Следственный комитет РФ даст оценку действиям полицейских, которые задержали Ивана. Пока идет проверка, их отстранили от служебных обязанностей.
Как развивались события
Мы
О произошедшем с журналистом «Медузы» узнали лишь спустя 12 часов: ему запрещали пользоваться мобильным телефоном. Только после этого к Голунову отправился адвокат правозащитной группы «Агора» Дмитрий Джулай. Ивану предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, но не дали предоставить биологические образцы для экспертизы, которая могла бы его оправдать. Это предусматривало тюремный срок от десяти до 20 лет.
Голунов утверждал, что психотропы ему подбросили полицейские. Его позицию разделяла редакции «Медузы». Ивана поддерживала вся Россия: по стране проходили одиночные пикеты в Москве, Петербурге, Красноярске, Самаре, Хабаровске, Омске, Пскове, Новосибирске и других городах. На защиту встали друзья, знакомые и коллеги.
8 июня Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест до 7 августа. Затем наркологи Минздрава подтвердили, что тест на вещества корреспондента «Медузы» опроверг его причастность к психотропам. В это же время ни на одном из предметов, которые изъяли из квартиры Ивана, не обнаружили его отпечатков. До конца сегодняшего дня, 11 июня, Ивана выпустят из-под стражи окончательно.
Фото обложки: meduza.io.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уголовное преследование журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого обвиняли в якобы сбыте наркотиков, прекратили. Решение объявил глава МВД Владимир...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)