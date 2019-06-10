Журналиста «Медузы» Ивана Голунова окончательно освободили. Он невиновен

Источник материала: KYKY

Уголовное преследование журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого обвиняли в якобы сбыте наркотиков, прекратили. Решение объявил глава МВД Владимир Колокольцев. Вину корреспондента не доказали. Об этом сообщают «РИА Новости».

Кроме этого, Колокольцев займется вопросом увольнения главы управления по борьбе с наркотиками ГУ МВД. Он попросит об этом у президента России Владимира Путина. А Следственный комитет РФ даст оценку действиям полицейских, которые задержали Ивана. Пока идет проверка, их отстранили от служебных обязанностей.

Как развивались события

Мы писали , как Ивана арестовали в Москве 6 июня, когда тот шел на встречу. В участок его привезли не позднее, чем через час. На просьбу предоставить адвоката Голунову отказали и приступили к принудительному обыску. В рюкзаке нашли пять шариков с мефедроном. На допросе Иван сообщил, что сотрудники полиции ударили журналиста во время освидетельствования, но ГУВД Москвы попыталось это опровергнуть. Позже Ивана госпитализировали: медики диагностировали у него сотрясение головного мозга, гематому затылочной части головы, подозрение закрытую черепно-мозговую травму и ушиб ребра.

О произошедшем с журналистом «Медузы» узнали лишь спустя 12 часов: ему запрещали пользоваться мобильным телефоном. Только после этого к Голунову отправился адвокат правозащитной группы «Агора» Дмитрий Джулай. Ивану предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, но не дали предоставить биологические образцы для экспертизы, которая могла бы его оправдать. Это предусматривало тюремный срок от десяти до 20 лет.

Голунов утверждал, что психотропы ему подбросили полицейские. Его позицию разделяла редакции «Медузы». Ивана поддерживала вся Россия: по стране проходили одиночные пикеты в Москве, Петербурге, Красноярске, Самаре, Хабаровске, Омске, Пскове, Новосибирске и других городах. На защиту встали друзья, знакомые и коллеги.

8 июня Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест до 7 августа. Затем наркологи Минздрава подтвердили, что тест на вещества корреспондента «Медузы» опроверг его причастность к психотропам. В это же время ни на одном из предметов, которые изъяли из квартиры Ивана, не обнаружили его отпечатков. До конца сегодняшего дня, 11 июня, Ивана выпустят из-под стражи окончательно.

Фото обложки: meduza.io.