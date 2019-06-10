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Брестчане создают приложение об архитектуре родного города, которой уже нет

11.06.2019 16:08 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Брестчане создают мобильное приложение reBrest, которое «подарят» родному городу в честь его тысячелетия. Оно станет гидом по архитектурному наследию Бреста, которого уже нет, и позволит пользователям «совершить прыжок в прошлое». Об этом сообщает «Брестская газета».

Координатор проекта – Виктор Климус, руководитель культурно-просветительского учреждения «Грунт». Свою мотивацию он пояснил так: «Бресту в плане наследия не повезло. Материальных, архитектурных свидетельств исторических периодов до постройки крепости не осталось. И в советское время целыми эпохами почти никто не занимался. Ни серьезными исследованиями, ни тем более созданием просветительских, научно-популярных, массовых продуктов».

Поэтому «Грунт» решил внести свою лепту. Сейчас учреждение сотрудничает с армянской компанией Аrloopa. В команде работают такие архитекторы, как Александр Невар и Павел Кискевич. Брестчане отказались от «сухой канцелярской справки» об объектах архитектуры: они ищут авторские тексты «с душой». Им важны интересные истории не только про сооружения, но и про людей, которые их возводили. 

Приложение reBrest совсем скоро разместят в в Google Play и App Store. На первое время там будет доступен лишь костел Непорочного Зачатия Бернардинского монастыря. Но завершать с проектом не планируют: его хотят развивать. Ребята начинают обращаться за поддержкой как в госучреждения, так и к коммерческим партнерам.

 
Теги: Брест
 
 
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Брестчане создают мобильное приложение reBrest, которое «подарят» родному городу в честь его тысячелетия. Оно станет гидом по архитектурному наследию Бреста,...
 
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