В Могилеве задержан мужчина, подозреваемый в повреждении более 35 автомобилей

Установлена связь между этими фактами, и выдвинута версия о совершении данного преступления одним и тем же лицом. В ходе дальнейшего расследования установлено, что к совершению хулиганских действий причастен 32-летний могилевчанин, ранее судимый за кражи из автомобилей и гаражей.





По данным следствия, ночью мужчина на велосипеде объезжал город и район и целенаправленно разбивал стекла у машин, отламывал зеркала, а также повреждал кузова автомобилей. В настоящий момент мужчина задержан.





Назначена психолого-психиатрическая экспертиза в отношении могилевчанина.



