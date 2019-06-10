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В Могилеве задержан мужчина, подозреваемый в повреждении более 35 автомобилей

11.06.2019 17:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

C 29 мая по 1 июня в Могилеве возбужден ряд уголовных дел по факту повреждения нескольких десятков автомобилей на территории города и района, пишет телеграм-канал Следственного комитета.

Установлена связь между этими фактами, и выдвинута версия о совершении данного преступления одним и тем же лицом. В ходе дальнейшего расследования установлено, что к совершению хулиганских действий причастен 32-летний могилевчанин, ранее судимый за кражи из автомобилей и гаражей.

По данным следствия, ночью мужчина на велосипеде объезжал город и район и целенаправленно разбивал стекла у машин, отламывал зеркала, а также повреждал кузова автомобилей. В настоящий момент мужчина задержан.

Назначена психолого-психиатрическая экспертиза в отношении могилевчанина.


 
Теги: Могилев
 
 
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C 29 мая по 1 июня в Могилеве возбужден ряд уголовных дел по факту повреждения нескольких десятков автомобилей на территории города и района, пишет телеграм-канал...
 
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