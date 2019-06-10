ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МВД РФ закрыло дело Голунова. Полицейских отстранили от работы

11.06.2019 17:24 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

МВД приняло решение прекратить уголовное преследование журналиста Ивана Голунова в связи с недоказанностью его вины. Об этом заявил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, передает РИА Новости.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Обвинения с Голунова сняты, он будет освобожден из-под домашнего ареста 11 июня, добавил глава МВД.

Голунова задержали 6 июня в Москве, ему предъявили обвинение в покушение на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. В то же время ни на одном предмете, изъятом по его делу, не было найдено отпечатков пальцев журналиста, на смывах с ладоней рук и ногтевых пластинах не было обнаружено следов запрещенных веществ, а проведенный ему тест на наркотики показал отрицательный результат.

Обстоятельства задержания Голунова, корреспондента интернет-издания «Медуза», вызвали критику со стороны коллег журналиста, которые устроили серию одиночных пикетов у здания главного управления МВД по Москве; также в прессе и социальных сетях появилась масса публикаций в его поддержку, а три деловые газеты — РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости» — 10 июня вышли с одинаковой первой полосой, которая была посвящена Голунову. Тема ареста журналиста обсуждалась и высшими чиновниками, в том числе на встрече президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МВД приняло решение прекратить уголовное преследование журналиста Ивана Голунова в связи с недоказанностью его вины. Об этом заявил министр внутренних дел России...
 
Новости дня
Новости разные
 
Журналиста «Медузы» Ивана Голунова окончательно освободили. Он невиновен
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика