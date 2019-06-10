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Переверстал и стало понятнее и нагляднее. Студия Артемия Лебедева отлинчевала меню из беларуских поездов
Источник материала: Партизан
Дизайнер Артемий Лебедев и его команда в ежедневной рубрике «Бизнес-линч» вот уже почти тринадцать лет оценивает дизайн самых разных вещей: сайтов, логотипов, элементов уличной инфраструктуры и так далее.
В этот раз в студию обратился дизайнер Владимир Бугай, ведущий беларуского блога
Владимир просит оценить его работу: из невзрачной листовки-прейскуранта в вагоне беларуского поезда он попытался сделать полноценное меню. В своем блоге он заодно подробно рассказал, какие шаги сделал, чтобы из малочитаемого листка получилось приятное глазу меню.
Было так. Обратите внимание, что картофельное пюре почему-то попало в раздел «Кондитерские изделия»:
Стало:
Сергей Кулинкович, дизайнер студии Артемия Лебедева, вынес такой вердикт:
«Стало лучше.
Правда теперь появилось новое слабое место — графика. Видно, как графическим элементам неуютно на полосе, будто они попали на чужую вечеринку и не могут найти себе там место.
При удачной верстке рисунки такого стиля могли бы сработать, но сейчас они недостаточно наивные, чтобы быть милыми».
В комментариях пишут, что «абсолютно любая х***я [ерунда] будет лучше оригинала».
The
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Переверстал и стало понятнее и нагляднее. Студия Артемия Лебедева отлинчевала меню из беларуских поездов
Дизайнер Артемий Лебедев и его команда в ежедневной рубрике «Бизнес-линч» вот уже почти тринадцать лет оценивает дизайн самых разных вещей: сайтов, логотипов,...
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