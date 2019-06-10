Pereverstal.b y. Там регулярно он показывает, как стоило бы изменить листовки, уличные вывески, наружную рекламу. В этот раз в студию обратился дизайнер Владимир Бугай, ведущий беларуского блогаy. Там регулярно он показывает, как стоило бы изменить листовки, уличные вывески, наружную рекламу.





Владимир просит оценить его работу: из невзрачной листовки-прейскуранта в вагоне беларуского поезда он попытался сделать полноценное меню. В своем блоге он заодно подробно рассказал, какие шаги сделал, чтобы из малочитаемого листка получилось приятное глазу меню.













Было так. Обратите внимание, что картофельное пюре почему-то попало в раздел «Кондитерские изделия»:





Стало:









Сергей Кулинкович, дизайнер студии Артемия Лебедева, вынес такой вердикт:





«Стало лучше.





Правда теперь появилось новое слабое место — графика. Видно, как графическим элементам неуютно на полосе, будто они попали на чужую вечеринку и не могут найти себе там место.





При удачной верстке рисунки такого стиля могли бы сработать, но сейчас они недостаточно наивные, чтобы быть милыми».





В комментариях пишут, что «абсолютно любая х***я [ерунда] будет лучше оригинала».





Village Беларусь подробно рассказывал, что и как Лебедев сотоварищи «отлинчевали» в Беларуси. С тех пор коллекция пополнилась: коллеги Лебедева «отлинчевали» желтые вазы на проспекте Независимости, логотип беларуского портала Dev.by, скоростные поезда SkyWay — струнный транспорт Юницкого, логотип 750–летия Theподробно рассказывал, что и как Лебедев сотоварищи «отлинчевали» в Беларуси. С тех пор коллекция пополнилась: коллеги Лебедева «отлинчевали» желтые вазы на проспекте Независимости, логотип беларуского портала Dev.by, скоростные поезда SkyWay — струнный транспорт Юницкого, логотип 750–летия Могилева . Недавно специально по просьбе The Village Беларусь студия выдала рецензию на конкурсные концепции туристического бренда Беларуси, позже коллеги Лебедева оценили дизайн нового сайта оператора Life и социальную рекламу беларуского МЧС, наружную рекламу бургерной «ДжонФедор» и корпоративный календарь «Луч», логотипы «городских» и «региональных» линий БЖД, беларускую памятную монету, беларуский журнал, дизайн карт оплаты аттракционов в минских парках и логотип Европейских игр в Минске



