Зеленский уволил 15 губернаторов, Климкина и настаивает на снятии с поста Луценко

«Сегодня поступила первая часть представлений из Кабинета министров на увольнение руководителей областных государственных администраций. Итак, уволены глава Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Одесской, где отстранен от исполнения обязанностей и.о. главы, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской и Волынской обладминистраций», — сказал он.









Как сообщалось, на прошлой неделе правительство утвердило представления на увольнение глав Львовской, Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Волынской, Николаевской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черниговской областных госадминистраций.





Некоторые из губернаторов ранее сами подали в отставку. Накануне спикер Зеленского Юлия Мендель заявила, что президент хочет уволить всех глав ОГА.





Зеленский также уволил с поста главы МИД Павла Климкина. Соответствующее представление министра о снятии с занимаемой должности Зеленский подписал 11 июня.





После этого президент внес на рассмотрение Верховной рады новую кандидатуру на пост главы МИД Украины. Им стал Вадим Пристайко.





Кроме того, Зеленский внес в Раду представление на увольнение генерального прокурора Юрия Луценко.





«То, о чем давно говорил глава государства, — внесено представление, подписано представление на увольнение генерального прокурора Украины Юрия Витальевича Луценко», — сказал он.





Он уточнил, что основанием стало отсутствие юридического образования и процессуального опыта.









Напомним, 6 июня Рада не поддержала отставку министра иностранных дел Павла Климкина. Кроме того, нардепы также отказались увольнять министра обороны Степана Полторака и главу Службы безопасности Василия Грицака.



