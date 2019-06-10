Шуневич пошел вразрез с генеральной линией АП? Отставка главы МВД за неделю до Европейских игр выглядит нелогичной

отчитывался перед Лукашенко о безопасности во время II Европейских игр, пишет Беларуская праўда. 10 июня глава МВДперед Лукашенко о безопасности во время II Европейских игр,Беларуская праўда.

“Начинаем создавать не то “концлагеря”, не то какие-то “гетто” в Беларуси”

Действительно, Лукашенко попенял немного министру, пожурил:





“Меня настораживает, что мы, порой не думая, в плане перестраховки или еще чего-то начинаем создавать не то “концлагеря”, не то какие-то “гетто” в Беларуси. Сегодня смотрю: до проезжей части выставили фундаментные блоки – читай, будем устанавливать металлические заборы в районе фан-зон. Это нам зачем?»





«Не надо превращать Минск на это время в систему каких-то заборов. Делайте так, как просит Сивак (мэр города). Я ему и Кочановой (Глава Администрации Президента) поручил непосредственно на объектах заняться этим вопросами без излишеств. Попросят сделать – делайте. Но они несут за это ответственность”, – подчеркнул Лукашенко.





«Я уверен, что эти стабильность и безопасность мы выдержим и на Играх, обеспечим правопорядок – тут сомнений никаких нет”, – заявил Шуневич, которого цитирует президентская пресс-служба.





утверждает: “Сегодня я обратился к главе государства с рапортом об отставке, и он эту отставку принял”. А затем появляется сообщение БЕЛТА, в котором Шуневич“Сегодня я обратился к главе государства с рапортом об отставке, и он эту отставку принял”.





«Многое сделано. В какой-то момент я начал понимать, что нужно обеспечивать преемственность, динамику, скорость и эффективность принятия решений. И это достаточно сложно – быть актуальным», – пояснил И.Шуневич причины своей отставки.





Убедительна ли такая версия?

“Министр ушел не сам”

Генерал-лейтенант милиции в отставке Мечислав Гриб полагает, что уже бывший министр ушел не сам.





- Причин можно назвать множество. Но последняя капля – отказ извиниться перед цыганами Могилева за беспредел, устроенный после самоубийства (убийства) сотрудника ГАИ. Глава администрации Наталья Кочанова встретилась с цыганами, принесла извинения, а Шуневич публично объявил, что милиция ничего не нарушала, поэтому извиняться перед цыганами он не собирается. Министру идти вразрез с администрацией президента, которой и подчиняется, – неосторожно, невпопад.





Кроме того, Шуневич отработал в должности министра семь лет – очень большой срок.





Но я не ожидал отставки Шуневича. Менять главу МВД за неделю до Европейских игр вряд ли целесообразно. Сегодня Лукашенко принимал Шуневича с докладом о том, как МВД планирует охранять порядок на Европейских играх. Возможно, план министра не очень понравился руководителю страны.





- В беларуской политической системе министры внутренних дел сами уходят с должностей?





- Конечно, уходят. У них есть срок выслуги – 25 лет, как и у всех остальных. Срок выслужен, работа очень тяжелая (по себе знаю), всем надо подчиняться, всем доложить, и угодить – и Совмину, и администрации президента, и руководителю страны. Радости от такой должности мало.





- Но Шуневич заявил, что надеется “быть полезным государству на любой должности”.





- Значит, он ушел не сам, возможно, его переведут.





- Какое политическое будущее ждет Шуневича?





- Никакое. Он ведь политикой не занимался: задерживал людей, выполнял приказы. Какая у него может быть политическая карьера в его возрасте? Помните, бывший министр внутренних дел Кулешов ушел по болезни, оформил пенсию, а потом работал в структурах СНГ.







