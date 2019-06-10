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Шуневич пошел вразрез с генеральной линией АП? Отставка главы МВД за неделю до Европейских игр выглядит нелогичной
Источник материала: Партизан
Отставка министра внутренних дел Игоря Шуневича нагрянула внезапно. Мечислав Гриб указывает, что менять главу МВД за неделю до Европейских игр нелогично.
Уже бывший министр внутренних дел Игорь Шуневич, Sputnik
10 июня глава МВД
“Начинаем создавать не то “концлагеря”, не то какие-то “гетто” в Беларуси”
Действительно, Лукашенко попенял немного министру, пожурил:
“Меня настораживает, что мы, порой не думая, в плане перестраховки или еще чего-то начинаем создавать не то “концлагеря”, не то какие-то “гетто” в Беларуси. Сегодня смотрю: до проезжей части выставили фундаментные блоки – читай, будем устанавливать металлические заборы в районе фан-зон. Это нам зачем?»
«Не надо превращать Минск на это время в систему каких-то заборов. Делайте так, как просит Сивак (мэр города). Я ему и Кочановой (Глава Администрации Президента) поручил непосредственно на объектах заняться этим вопросами без излишеств. Попросят сделать – делайте. Но они несут за это ответственность”, – подчеркнул Лукашенко.
«Я уверен, что эти стабильность и безопасность мы выдержим и на Играх, обеспечим правопорядок – тут сомнений никаких нет”, – заявил Шуневич, которого цитирует президентская пресс-служба.
А затем появляется сообщение БЕЛТА, в котором Шуневич
«Многое сделано. В какой-то момент я начал понимать, что нужно обеспечивать преемственность, динамику, скорость и эффективность принятия решений. И это достаточно сложно – быть актуальным», – пояснил И.Шуневич причины своей отставки.
Убедительна ли такая версия?
“Министр ушел не сам”
Генерал-лейтенант милиции в отставке Мечислав Гриб полагает, что уже бывший министр ушел не сам.
- Причин можно назвать множество. Но последняя капля – отказ извиниться перед цыганами Могилева за беспредел, устроенный после самоубийства (убийства) сотрудника ГАИ. Глава администрации Наталья Кочанова встретилась с цыганами, принесла извинения, а Шуневич публично объявил, что милиция ничего не нарушала, поэтому извиняться перед цыганами он не собирается. Министру идти вразрез с администрацией президента, которой и подчиняется, – неосторожно, невпопад.
Кроме того, Шуневич отработал в должности министра семь лет – очень большой срок.
Но я не ожидал отставки Шуневича. Менять главу МВД за неделю до Европейских игр вряд ли целесообразно. Сегодня Лукашенко принимал Шуневича с докладом о том, как МВД планирует охранять порядок на Европейских играх. Возможно, план министра не очень понравился руководителю страны.
- В беларуской политической системе министры внутренних дел сами уходят с должностей?
- Конечно, уходят. У них есть срок выслуги – 25 лет, как и у всех остальных. Срок выслужен, работа очень тяжелая (по себе знаю), всем надо подчиняться, всем доложить, и угодить – и Совмину, и администрации президента, и руководителю страны. Радости от такой должности мало.
- Но Шуневич заявил, что надеется “быть полезным государству на любой должности”.
- Значит, он ушел не сам, возможно, его переведут.
- Какое политическое будущее ждет Шуневича?
- Никакое. Он ведь политикой не занимался: задерживал людей, выполнял приказы. Какая у него может быть политическая карьера в его возрасте? Помните, бывший министр внутренних дел Кулешов ушел по болезни, оформил пенсию, а потом работал в структурах СНГ.
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Шуневич пошел вразрез с генеральной линией АП? Отставка главы МВД за неделю до Европейских игр выглядит нелогичной
Отставка министра внутренних дел Игоря Шуневича нагрянула внезапно. Мечислав Гриб указывает, что менять главу МВД за неделю до Европейских игр нелогично.
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