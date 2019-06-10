Ошибки при укладке плитки, которых можно избежать

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Обои самостоятельно поклеить несложно: достаточно посмотреть пару видеоуроков. Можно справиться даже с покраской стен и укладкой паркета. А как быть с плиткой в ванной комнате или с фартуком на кухне? В статье мы разберем типичные ошибки при укладке плитки и расскажем, как их избежать.

Содержание:





Сразу после покупки проверьте партию

У производителей партии могут немного отличаться оттенком. Пересмотрите приобретенную плитку при искусственном освещении, переберите все элементы. Если все устраивает, но есть партия потемнее, можно уложить ее в место, куда попадает мало света.

Не вызывайте «мастера на все руки»

Керамика ручной работы, большой по площади керамогранит, рельефная плитка — сложные случаи, требующие мастера высокого класса.

Хотите сэкономить — заранее исключите сложные в укладке варианты. А если все же хотите чего-то необычного — ищите компании с опытными мастерами, которыми предлагается укладка плитки в Минске .

Выровняйте стены





Поверхность может казаться ровной, но если ее не подготовить, при укладке возникнут проблемы: по углам сузятся или расширятся подрезки, придется начинать работу заново.

Не экономьте на клее

Ошибки при укладке плитки случаются из-за неправильной работы с раствором. Избыток клея — табу, недостаток — вероятная недолговечность. Нельзя наносить раствор только по углам: плитка лопнет или от удара по ней, или от напряжения, которое создаст раствор, потому что площади сцепления будет недостаточно.

Не укладывайте «на глаз»

Существуют крестики, клинышки, уровень, которые специально используют, чтобы избежать ошибок при укладке плитки. Есть приспособления, которые выглядят по-другому (с дополнительными петлями, например), но суть та же: помощь в укладке на одинаковом расстоянии и формировании красивых швов.





Не подрезайте «полоской» по краям

«Полосы по краям» — эффект, который получается, когда раскладку предварительно не рисовали. Смотрится это, мягко говоря, не очень. Подрезки на краях выглядят нормально, если они не меньше ширины половины плитки.

Проще исправить огрехи по вертикали: сделать вставку из мозаики или не доводить плитку до самого потолка, сверху обойтись влагостойкой краской.

Выбирайте правильную затирку

Использовать затирку — правильное решение при укладке. Для ванной комнаты подойдет эпоксидная: в отличие от цементной, она не реагирует на влагу, не плесневеет и не выгорает с течением времени.

Учитывайте толщину затирки

При раскладке нужно заранее учесть: площадь укладываемой поверхности, размер самой плитки и затирку! Счет может пойти на сантиметры, если площадь укладки большая.

Производители наносят по краям некоторых видов керамического гранита фаску, чтобы на не образовались сколы при транспортировке. Учитывайте этот факт, когда будете рисовать раскладку, потому что из-за фаски шов визуально увеличится.





Не закрывайте пластиковой вставкой внешние углы

Их использовали лет десять назад, да и пластик желтеет со временем.

Красиво закрыть углы можно декоративными боковинами. Но они встречаются обычно в коллекциях подороже.

Еще вариант: попросить профессионала зарезать плитку под 45 градусов. С керамическим гранитом сложнее: край будет рваным, если запилить под кромку, поэтому следует оставить 1 мм зазора.

Подумайте заранее об установке сантехники и мебели

Как поставить раковину к рельефной стене? Как прикрепить ванну встык к стене с объемной 3D-плиткой?

Если не хотите решать вопросы такого рода, поищите коллекцию, где скомбинированы объемные и плоские элементы. Или выберите обычный плоский вариант для фона, а объемный в качестве акцента.

И главное: чтобы не совершать ошибки при укладке плитки, на этапе выбора просите дизайнера нарисовать раскладку, в салонах может быть предложена такая услуга.

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