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Зеленский уволил 15 губернаторов
11.06.2019 17:46 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Президент Украины Владимир Зеленский продолжает чистки кадров и 11 июня уволил 15 глав областных государственных администраций.
Сегодня в Администрацию президента поступила первая часть представлений от Кабинета министров об увольнении 15 глав обладминистраций, сообщает
"Об увольнении губернаторов сегодня поступила первая часть представлений из Кабинета министров. Так что, руководитель Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Одесской, Полтавской, Николаевской, Львовской, Киевской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Волынской, Запорожской", - заявил заместитель главы администрации президента Украины Руслан Рябошапка.
Напомним, 5 июня премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров попросит президента Владимира Зеленского уволить глав областных государственных администраций. По словам Гройсмана, в областях должны быть управленцы, которые будут нести ответственность за регион в пределах своих полномочий.
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Президент Украины Владимир Зеленский продолжает чистки кадров и 11 июня уволил 15 глав областных государственных администраций.
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