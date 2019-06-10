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Зеленский уволил 15 губернаторов

11.06.2019 17:46 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Зеленский уволил 15 губернаторов

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает чистки кадров и 11 июня уволил 15 глав областных государственных администраций.

Сегодня в Администрацию президента поступила первая часть представлений от Кабинета министров об увольнении 15 глав обладминистраций, сообщает РБК-Украина.

"Об увольнении губернаторов сегодня поступила первая часть представлений из Кабинета министров. Так что, руководитель Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Одесской, Полтавской, Николаевской, Львовской, Киевской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Волынской, Запорожской", - заявил заместитель главы администрации президента Украины Руслан Рябошапка.

Напомним, 5 июня премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров попросит президента Владимира Зеленского уволить глав областных государственных администраций. По словам Гройсмана, в областях должны быть управленцы, которые будут нести ответственность за регион в пределах своих полномочий.

 
 
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Президент Украины Владимир Зеленский продолжает чистки кадров и 11 июня уволил 15 глав областных государственных администраций.
 
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