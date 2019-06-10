Лукашенко намерен разогнать Белгидромет

Источник материала: Ежедневник

11 июня Александр Лукашенко дал поручение «разобраться с работой Белгидромета».

Александр Лукашенко недоволен тем, как справляется со своими обязанностями Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды (Белгидромет). Прогнозы его, по словам президента, малодостоверны.

«В лучший день 50-70 % прогноза погоды достоверны. Надо или разгонять или приводить в чувство. Такой Гидрометцентр нам не нужен», — считатет Лукашенко.

«Я уже ориентируюсь на военных, которые видят в реальном времени погоду, подскажут, где идут дожди по республике и что будет в ближайшие 12 часов. Почти на 100% дают точный прогноз, правда, короткий», - заметил президент.

