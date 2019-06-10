В Бресте пять пассажиров такси напали на автомобиль

Источник материала: Tut.by

Пассажиры такси решили проучить водителя автомобиля в Бресте. Инцидент попал в объектив камеры наружного наблюдения.

На записи видно, что на пересечении улиц Октябрьской Революции и 28 Июля, когда автомобили остановились на красный, пять молодых людей вышли из такси и напали на стоящее впереди авто: пытались открыть дверь, разбить стекло.

Когда включился зеленый, водитель поспешил уехать, но молодые люди не успокоились. Они снова сели в такси и бросились в погоню. Это также попало в объектив камеры видеонаблюдения.

Что привело к этому конфликту и чем он закончился — не известно.