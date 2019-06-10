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В Бресте пять пассажиров такси напали на автомобиль
Источник материала: Tut.by
Пассажиры такси решили проучить водителя автомобиля в Бресте. Инцидент
На записи видно, что на пересечении улиц Октябрьской Революции и 28 Июля, когда автомобили остановились на красный, пять молодых людей вышли из такси и напали на стоящее впереди авто: пытались открыть дверь, разбить стекло.
Когда включился зеленый, водитель поспешил уехать, но молодые люди не успокоились. Они снова сели в такси и бросились в погоню. Это также попало в объектив камеры видеонаблюдения.
Что привело к этому конфликту и чем он закончился — не известно.
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Что привело к этому конфликту и чем он закончился - не известно.
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