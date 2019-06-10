На контроле служба 115

Источник материала: Вороновская газета





Комитетом государственного контроля Гродненской области проводятся контрольно-аналитические мероприятия по вопросу эффективности работы диспетчерских служб с коротким номером 115, функционирующих в организациях ЖКХ.

Изучение данного вопроса показало, что в целом по области за 2018 год количество претензий на качество оказываемых жилищно-коммунальных услуг снижено на 1,8%. Вместе с тем, в отдельных организациях (Слонимское ГУП ЖКХ, КУП «ЖРЭС Сморгонского района», ОАО «Слонимский водоканал», Зельвенское РУП ЖКХ и др.) наблюдается рост количества претензий.

В настоящее время в районах области действуют диспетчерские службы с коротким номером 115, наделенные полномочиями по приему заявок и претензий по оказываемым жилищно-коммунальным услугам.

С целью изучения ситуации по работе диспетчерских служб, улучшения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг в Комитете государственного контроля Гродненской области с 11 по 14 июня 2019 года будет работать телефон «горячей линии» 79 88 26, по которому Вы можете обратиться с вопросами и информировать об имеющихся проблемах в работе диспетчерских служб

с коротким номером 115.