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На контроле служба 115

11.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

На контроле служба 115

Комитетом государственного контроля Гродненской области проводятся контрольно-аналитические мероприятия по вопросу эффективности работы диспетчерских служб с коротким номером 115, функционирующих в организациях ЖКХ.

Изучение данного вопроса показало, что в целом по области за 2018 год количество претензий на качество оказываемых жилищно-коммунальных услуг снижено на 1,8%. Вместе с тем, в отдельных организациях (Слонимское ГУП ЖКХ, КУП «ЖРЭС Сморгонского района», ОАО «Слонимский водоканал», Зельвенское РУП ЖКХ и др.) наблюдается рост количества претензий.

В настоящее время в районах области действуют диспетчерские службы с коротким номером 115, наделенные полномочиями по приему заявок и претензий по оказываемым жилищно-коммунальным услугам.

С целью изучения ситуации по работе диспетчерских служб, улучшения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг в Комитете государственного контроля Гродненской области с 11 по 14 июня 2019 года будет работать телефон «горячей линии» 79 88 26, по которому Вы можете обратиться с вопросами и информировать об имеющихся проблемах в работе диспетчерских служб
с коротким номером 115.

 
 
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Комитетом государственного контроля Гродненской области проводятся контрольно-аналитические мероприятия по вопросу эффективности работы диспетчерских служб с...
 
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