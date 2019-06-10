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На ЦТ по белорусскому языку в Гродненской области зарегистрировались 1893 человека. Фоторепортаж с первого дня тестирования

11.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

На ЦТ по белорусскому языку в Гродненской области зарегистрировались 1893 человека. Фоторепортаж с первого дня тестирования

13 июня ребятам предстоит сдавать ЦТ по русскому языку, 15 июня – по обществоведению, 17 июня – по математике, 19 июня – по биологии, 21 июня – по иностранным языкам (английский, немецкий, французский, испанский, китайский), 23 июня – по химии, 25 июня – по физике, 27 июня – по истории Беларуси, 29 июня – по географии, 1 июля – по всемирной истории (новейшее время).

На ЦТ по белорусскому языку в Гродненской области зарегистрировались 1893 человека. Фоторепортаж с первого дня тестирования

Как рассказала начальник Регионального центра тестирования и профессиональной ориентации молодежи Аксана Валюк, больше всего тестов абитуриенты планируют написать по русскому языку – 4730, на втором месте математика – 3376, на третьем – английский язык – 2209. Всего в 2019 году в Гродненской области зарегистрировано 6 090 абитуриентов для выполнения 20 683 тестов по пятнадцати предметам централизованного тестирования. Впервые в Гродненской области зарегистрирован абитуриент, который будет выполнять тест по китайскому языку.

На ЦТ по белорусскому языку в Гродненской области зарегистрировались 1893 человека. Фоторепортаж с первого дня тестирования

Обеспечивать проведение централизованного тестирования в Гродненской области будут около 1000 организаторов – представителей учреждений высшего, среднего специального и общего среднего образования г. Гродно, г. Лида, г. Волковыск, а также Гродненского, Лидского и Волковысского районов.Напомним, что для участия в ЦТ абитуриенты должны прибыть в пункт проведения тестирования не позднее, чем за 30 минут до начала имея при себе пропуск, паспорт, а также черную гелевую ручку. При выполнении тестов по химии и физике допускается использование калькулятора, который не является средством хранения, приема и передачи информации.

На ЦТ по белорусскому языку в Гродненской области зарегистрировались 1893 человека. Фоторепортаж с первого дня тестирования
На ЦТ по белорусскому языку в Гродненской области зарегистрировались 1893 человека. Фоторепортаж с первого дня тестирования
На ЦТ по белорусскому языку в Гродненской области зарегистрировались 1893 человека. Фоторепортаж с первого дня тестирования
На ЦТ по белорусскому языку в Гродненской области зарегистрировались 1893 человека. Фоторепортаж с первого дня тестирования

grsu.by
 
Теги: Гродно
 
 
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13 июня ребятам предстоит сдавать ЦТ по русскому языку, 15 июня – по обществоведению, 17 июня – по математике, 19 июня – по биологии, 21 июня – по иностранным языкам...
 
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