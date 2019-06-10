«Мазал черешню валерьянкой, чтобы коты на ней сидели». Читатель - об опыте борьбы с птицами

Источник материала: Tut.by

Читатель из Бреста Павел Кравец прислал свой рассказ о том, как он 15 лет безуспешно защищал от скворцов черешни и только в этом году, похоже, придумал, как эффективно с ними разобраться. Это совсем не трудно и совершенно бесплатно.

Павел пишет, на его участке 15 лет растет ранняя черешня. Но поесть ягод вдоволь никогда не удавалось.

— Все эти годы я пытался бороться со скворцами. Ладно бы они ели аккуратно: всем бы хватило — и нам, и им. Так нет, они их не едят, они их пробуют и стараются попробовать все, то есть везде понадкусывают, а после них как-то неприятно доедать. Бывали годы, когда мы, если успевали хотя бы попробовать ягод, то это было хорошо.

Вначале Павел пытался чучело ставить, но птицы его не боятся: «Даже когда я залезаю на черешню, они на меня кричат, мол, зачем я залез на их дерево».

Была попытка сверху натянуть спанбонд, но они залетали снизу.

— Еще через пару лет купил воздушного змея в виде орла и прикрепил над деревом, но они, наверное, опять надо мной посмеялись и дальше клевали черешню. Пробовал дерево обливать валерьянкой в надежде, что соберутся все коты и, возможно, скворцы их будут бояться, но почему-то коты не спешили мне на помощь.

Павел вешал и банки железные, чтобы звенели, и CD-диски, чтобы сверкали — ничего не помогало. Уже даже подумывал срезать это дерево, потому что нам, в отличие от скворцов, толку от него было мало.

— И вот в этом году мне подсказали, что надо бороться звуком криков хищных птиц. Я так и сделал: скачал на телефон крики орла и коршуна (их можно скачать на плеймаркете) и стал включать их скворцам по полчаса. Вначале скворцы не очень обращали на эти звуки, но постепенно до них начало доходить, что это не шуточки, начали вытягивать шею, прислушиваться и улетать. Последние дня два три скворца прилетают, наверное в разведку, но я им опять включаю эти звуки — и они улетают.

Павел говорит, что в этом году урожай сохранен, его метод работает.