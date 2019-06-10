Жители Батаево проявляют фантазию в облагораживании своих подворьев

Источник материала: Новости Хотимска

Улица Молодежная агрогородка Батаево привлекает своей ухоженностью. Час назад, ранним утром встретили директора местного Дома культуры Михаила Пимоненко, одного из оставшихся немногочисленных хозяев личных буренок. И вот новая встреча, с косой на подкашивании подросшей около дома травы.

– Свое название улица приобрела в начале 80-х прошлого столетия, — поясняет Михаил Григорьевич. – Тогда наша деревня и колхоз гремели в районе, одних комсомольцев было около полусотни человек. Мы постарели, но улица, как видите, благодаря жителям, остается молодежной.

В последнее время в наших деревнях стремятся жить «ландшафтно», украшая свои усадьбы не только палисадниками, как это велось издавна, но и необычными архитектурными формами, причудливыми фигурками, ручейками из камушков. Предложений на этот счет можно в Интернете почерпнуть множество. Здесь, главное желание и возможности хозяев.

— Телевизор не смотрю, а цветами занимаюсь, — высказывает свою точку зрения по данному вопросу Светлана Белая.

Набирающие силу цветы разных сортов, гномики, зайчики, лебеди – это все атрибут придомовой территории ее с мужем дома.

Просит приехать попозже, когда зацветет палисадник, Надежда Ткачева. Тогда согласна и попозировать корреспонденту.

Не отстают в желании в наведении порядка на земле проживающие рядом люди более пожилого возраста – Леонид и Нина Красновы, недалеко выделяется дом Геннадия и Светланы Старосветских.

А вот красоту убранства своего дома жительница агрогородка Березки Валентина Волошенко решила не выносить на общее обозрение, затаив во дворе. Ее мы увидели благодаря председателю Березковского сельисполкома Алле Салминой. Другого мнения на этот счет, видимо, придерживается житель деревни Кленовка Сергей Стриков. Такого исполина-валуна где-то перед домом не припомню.











