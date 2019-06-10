ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жители Батаево проявляют фантазию в облагораживании своих подворьев

11.06.2019 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Новости Хотимска

Улица Молодежная агрогородка Батаево привлекает своей ухоженностью. Час назад, ранним утром встретили директора местного Дома культуры Михаила Пимоненко, одного из оставшихся немногочисленных хозяев личных буренок. И вот новая встреча, с косой на подкашивании подросшей около дома травы.
– Свое название улица приобрела в начале 80-х прошлого столетия, — поясняет Михаил Григорьевич. – Тогда наша деревня и колхоз гремели в районе, одних комсомольцев было около полусотни человек. Мы постарели, но улица, как видите, благодаря жителям, остается молодежной.
В последнее время в наших деревнях стремятся жить «ландшафтно», украшая свои усадьбы не только палисадниками, как это велось издавна, но и необычными архитектурными формами, причудливыми фигурками, ручейками из камушков. Предложений на этот счет можно в Интернете почерпнуть множество. Здесь, главное желание и возможности хозяев.
— Телевизор не смотрю, а цветами занимаюсь, — высказывает свою точку зрения по данному вопросу Светлана Белая.
Набирающие силу цветы разных сортов, гномики, зайчики, лебеди – это все атрибут придомовой территории ее с мужем дома.
Просит приехать попозже, когда зацветет палисадник, Надежда Ткачева. Тогда согласна и попозировать корреспонденту.
Не отстают в желании в наведении порядка на земле проживающие рядом люди более пожилого возраста – Леонид и Нина Красновы, недалеко выделяется дом Геннадия и Светланы Старосветских.
А вот красоту убранства своего дома жительница агрогородка Березки Валентина Волошенко решила не выносить на общее обозрение, затаив во дворе. Ее мы увидели благодаря председателю Березковского сельисполкома Алле Салминой. Другого мнения на этот счет, видимо, придерживается житель деревни Кленовка Сергей Стриков. Такого исполина-валуна где-то перед домом не припомню.

Жители Батаево проявляют фантазию в облагораживании своих подворьев

Жители Батаево проявляют фантазию в облагораживании своих подворьев

Жители Батаево проявляют фантазию в облагораживании своих подворьев

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Улица Молодежная агрогородка Батаево привлекает своей ухоженностью. Час назад, ранним утром встретили директора местного Дома культуры Михаила Пимоненко, одного...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Лунинецком районе утонул 5-летний ребенок, пока его пьяная мать спала
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика