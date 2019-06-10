Лукашенко потребовал от нового главы Минздрава навести порядок

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Владимира Караника новым министром здравоохранения, сообщает пресс-служба главы государства.

Лукашенко потребовал от Минздрава навести порядок в системе здравоохранения. Он назвал позором ситуацию, когда «снизу доверху повязаны взятками руководители учреждений и организаций».

«Притом хорошие руководители, которые себя хорошо как специалисты зарекомендовали (не будем называть фамилии). До сих пор ко мне ходят, просят: уникальный человек, отпустите, он будет там дневать и ночевать, в учреждении здравоохранения. Взятки, которые взял, вернул в двойном размере – надо простить. Сижу и думаю: а как простить?» – сказал он.

Белорусский лидер подчеркнул, что предупреждал всех: «коррупция – это не про Беларусь». Он заявил, что взяточникам не будет прощения. «Немножко прибурели, как в народе говорят, обнаглели, поэтому всех надо привести в чувство. И вы это можете сделать», – отметил президент.

Нового министра Лукашенко охарактеризовал как «достаточно волевого, даже жесткого, решительного» человека, который знает свое дело. «Я клоню к тому, что сейчас такой период (несмотря на то, что здравоохранение у нас на уровне, во всем мире почитается и упоминается везде и я вижу, что дела идут неплохо), когда мы как-то застыли на одном месте, нет динамики, надо движение вперед. Надо навести порядок», – добавил он.

Ранее Караник занимал должность главного врача Минского городского клинического онкологического диспансера.