Появилась карта, на которой показаны «запретные» зоны для дронов на время Европейских игр

Источник материала: Tut.by

42.TUT.BY сообщал ранее, что 20 мая Александр Лукашенко подписал указ № 191 , согласно которому в Минске и Минском районе на время II Европейских игр вводятся дополнительные меры безопасности, в том числе — запрет на использование дронов в определенных зонах.



Фото: Ольга Шукайло

Так, на две недели вводится запрет на использование беспилотных летательных аппаратов и авиамоделей на:

спортивных объектах, в иных местах проведения спортивных соревнований;

местах расположения гостиниц и аналогичных средств размещения, предназначенных для пребывания участников Европейских игр;

в специально оборудованных местах для болельщиков (фан-зонах).

Если вы решите запустить БПЛА или авиамодель в нарушение названного запрета, сотрудники органов внутренних дел могут изъять беспилотник и вернуть его только после 2 июля. Правда, до недавних пор не было точной карты «запретных зон».

Сегодня в телеграм-канале « Использование авиамоделей и БЛА в Беларуси » появилось следующее сообщение: «Во вкладке „ Аэронавигационная информация “ страницы ais.mil.by размещена карта с шестью зонами ограничений ИВП на период проведения II Европейских игр.

Период ограничений: с 9.00 17.06 по 9.00 04.07.2019 г.

Высоты зон ограничений (по давлению 760 мм рт. ст.):

зона № 1 — 2900 м;

зон № 2-№ 6 — 1200 м.





Ограничения будут распространяться на полеты ВС всех типов (включая БЛА), а также авиамодели. Изъятия — согласно указу № 191».

Вот здесь — прямая ссылка на карту в большом размере.

Таким образом, лучше не запускать «беспилотники» и авиамодели на проспекте Победителей, в Студенческой деревне, где разместится Деревня спортсменов, рядом с «Чижовка-Ареной», РЦОП по гребным видам спорта и другими объектами.