Россиянин с ножом напал на мужчину в Иванове. Его оставили на свободе — тогда он ограбил и едва не убил женщину

Источник материала: Виртуальный Брест

15 января в Иванове (Брестская обл.) гражданин России Олег Б. напал с ножом на жениха своей бывшей сожительницы. Раненого забрали в больницу, нападавшего — в милицию. Обычно иностранцев в таких случаях задерживают, чтобы они не уехали из Беларуси и не избежали ответственности. Но уже на следующий день Олега Б. отпустили. С нападавшего даже не взяли подписку о невыезде.





Милиция объяснила, мол, и тяжесть телесных повреждений пострадавшего еще не определена, и местоположение россиянина известно милиции, подозреваемый под надзором участкового — ничего страшного не случится.

Но случилось. Причем проблемы начались сразу после первого нападения.

У Олега Б. и его бывшей сожительницы двое детей. Вместе они не живут давно, но неожиданно Б. вспомнил и о детях, и о ней, и о ее матери. Олег Б. постоянно присылал сообщения с намеками на возможность несчастного случая, а то и с прямыми угрозами. Присылал их и экс-сожительнице, и ее матери.

Женщины писали начальнику местного РОВД о том, что их фактически шантажируют: Б. требовал, чтобы его бывшая сожительница отказалась подавать иск на алименты, иначе он обещал обвинить женщину в изготовлении наркотиков. Но, по словам женщин, и милиция, и прокуратура отвечали отписками.

Женщины утверждают: Б. чувствовал свою безнаказанность. Он постоянно звонил и писал сообщения с угрозами, заходил во дворы, портил имущество (даже воровал яйца из курятника). На суде клеветал на бывшую сожительницу. Но всё заканчивалось мелкими административными делами. Б. признавали виновным, но он оставался на свободе и продолжал терроризировать женщин.

А в мае Олег Б. совершил новое нападение — на мать своей бывшей сожительницы. Женщина ждала в гости дочь с ребенком. Позвонили в дверь, она думала, это дочь. Открыла — но там был Олег Б. Он вошел в квартиру, душил женщину, угрожал похожим на нож предметом и грозился ее убить, рассказала пострадавшая. Она потеряла сознание. После этого Б. забрал крупную сумму денег — около 2 тысяч долларов.

Наконец, в дверь позвонили — это и была дочь женщины, бывшая сожительница Б. с ребенком. Тогда Б. сбежал через окно.

Пострадавшая женщина утверждает, что это было не просто ограбление. Она уверена, что Б. пытался ее убить, но появление дочери спасло ей жизнь.

После этой истории Б. все же поместили под стражу.

У него же своя версия случившегося. Сначала Б. говорил, что вообще не был в Иванове в тот день, а потом рассказывал, что якобы пришел договориться, чтобы бабушка организовала встречу с детьми, а та, мол, стала вымогать у него деньги.

В отношении Олега Б. наконец-то возбуждено два уголовных дела. Первое — за нападение в январе: Б. обвиняют в том, что он сознательно нанес жениху бывшей сожительницы менее тяжкие телесные повреждения. Второе — за ограбление бывшей «тещи». Олегу Б. грозит до 10 лет заключения.

Вот только, скорее всего, это не конец истории. Ведь даже если Б. осудят, рано или поздно он выйдет на свободу.

«В худшем случае меня закроют на несколько лет — но я же однозначно вернусь и доведу дело до конца, вот только буду намного больше зол, чем сейчас», — писал мужчина своей бывшей «теще» еще до нападения.

А что может произойти, после того как Б. выйдет, как и обещал, «намного более злым»? Жалобы на возможную опасность снова проигнорируют, мол, если убьют, тогда и приходите? Что делать — женщины не знают. В то, что их защитит милиция, они уже не верят.