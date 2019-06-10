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В Малоритском районе введён запрет на посещение лесов

11.06.2019 19:02 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В связи с установившимися погодными условиями, соответствующими 3 классу пожарной опасности лесов, запрещается на территории Малоритского района пребывание граждан в лесах, въезд транспортных средств, за исключением транспортных средств юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, и органов, осуществляющих контроль в соответствии со статьей 106 Лесного кодекса Республики Беларусь, а также органов сил обеспечения национальной безопасности.

В Малоритском районе введён запрет на посещение лесов

Запрет установлен на основании решения Малоритского районного исполнительного комитета №706 «О запретах на территории лесного фонда» от 11.06.2019 года.

 
 
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  В связи с установившимися погодными условиями, соответствующими 3 классу пожарной опасности лесов, запрещается на территории Малоритского района пребывание...
 
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