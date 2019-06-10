|
В Малоритском районе введён запрет на посещение лесов
11.06.2019 19:02 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В связи с установившимися погодными условиями, соответствующими 3 классу пожарной опасности лесов, запрещается на территории Малоритского района пребывание граждан в лесах, въезд транспортных средств, за исключением транспортных средств юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, и органов, осуществляющих контроль в соответствии со статьей 106 Лесного кодекса Республики Беларусь, а также органов сил обеспечения национальной безопасности.
Запрет установлен на основании решения Малоритского районного исполнительного комитета №706 «О запретах на территории лесного фонда» от 11.06.2019 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В связи с установившимися погодными условиями, соответствующими 3 классу пожарной опасности лесов, запрещается на территории Малоритского района пребывание...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)