В Малоритском районе введён запрет на посещение лесов

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В связи с установившимися погодными условиями, соответствующими 3 классу пожарной опасности лесов, запрещается на территории Малоритского района пребывание граждан в лесах, въезд транспортных средств, за исключением транспортных средств юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, и органов, осуществляющих контроль в соответствии со статьей 106 Лесного кодекса Республики Беларусь, а также органов сил обеспечения национальной безопасности.





Запрет установлен на основании решения Малоритского районного исполнительного комитета №706 «О запретах на территории лесного фонда» от 11.06.2019 года.