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Автопробег в честь 75-летия освобождения Беларуси пройдет от Москвы до Бреста

11.06.2019 19:02 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Международный автопробег, посвященный 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, пройдет по маршруту Москва-Брест. Его организаторами выступают ДОСААФ Беларуси и России, сообщили БЕЛТА в пресс-службе российской организации.

Автопробег в честь 75-летия освобождения Беларуси пройдет от Москвы до Бреста

Старт автопробегу будет дан 20 июня в Москве на Поклонной горе. По российской территории маршрут будет пролегать через Падиково, Волоколамск, Толстиково, Гагарин, Бородино, Жуков, Малоярославец, Калугу и Брянск. В Беларуси автопробег пройдет через Гомель, Жлобин, Рогачев, Бобруйск, Кличев, Могилев, Оршу, Борисов, Минск, Барановичи, Ивацевичи, Березу, Кобрин и Брест. Финиширует колонна возле стен Брестской крепости-героя.

Во время автопробега запланировано проведение торжественных, культурно-массовых и мемориальных мероприятий с возложением венком и цветов к памятникам воинам-освободителям. Немаловажной частью программы станут встречи участников акции с ветеранами Великой Отечественной войны, школьниками и студентами.

"Цели автопробега - укрепление дружбы между братскими народами России и Беларуси, содействие сохранению памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны и воспитание молодежи на ратных традициях, противодействие фальсификации истории", - добавили организаторы.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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  Международный автопробег, посвященный 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, пройдет по маршруту Москва-Брест. Его организаторами...
 
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