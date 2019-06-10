В Бресте спасатели отрабатывали приёмы ликвидации ЧС при ДТП на транспорте

Источник материала: Виртуальный Брест

Тренировочные тактико–специальные учения с личным составом Брестского гарнизона МЧС на этот раз посвящались отработке ликвидации чрезвычайных ситуаций при ДТП на транспорте.





Объектом проведения учений стало ОАО «Брестский автобусный парк».





По задумке, в ходе движения рейсового автобуса «Неман» по маршруту при повороте автобуса на другую улицу, произошёл наезд на пешехода, переходящего дорогу в неположенном месте. При уходе от столкновения, автобус выехал на тротуар и столкнулся со световой мачтой. В результате ДТП водитель автобуса зажат в кабине, заблокированы двухстворчатые двери салона, в нём - 15 пассажиров, двое из которых зажаты между сиденьями, под автобусам возле заднего левого колеса (по ходу движения) заблокирован пострадавший. Произошла утечка топлива в моторном отсеке в результате разгерметизации топливной трубки подающей дизельное топливо к двигателю, площадь разлива 2м.кв., возможно возгорание.

После сообщения очевидца о ДТП в ЦОУ МЧС , на место ЧС направлены силы и средства МЧС, далее огнеборцы выполняли алгоритм действий по ликвидации последствий ДТП, спасали пострадавших.

Цели проведения подобных учений неизменны: оценка обстановки, принятие решений по выбору средств, приёмов, способов ликвидации чрезвычайных ситуаций, в управлении боевыми действиями личного состава гарнизона МЧС и привлекаемых сил и средств. Среди приоритетных задач также – совершенствование физической подготовки и морально-волевых качеств спасателей.