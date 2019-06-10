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В Бресте спасатели отрабатывали приёмы ликвидации ЧС при ДТП на транспорте

11.06.2019 19:02 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Тренировочные тактико–специальные учения с личным составом Брестского гарнизона МЧС на этот раз посвящались отработке ликвидации чрезвычайных ситуаций при ДТП на транспорте. 

В Бресте спасатели отрабатывали приёмы ликвидации ЧС при ДТП на транспорте

Объектом проведения учений стало ОАО «Брестский автобусный парк».

В Бресте спасатели отрабатывали приёмы ликвидации ЧС при ДТП на транспорте

По задумке, в ходе движения рейсового автобуса «Неман» по маршруту при повороте автобуса на другую улицу, произошёл наезд на пешехода, переходящего дорогу в неположенном месте. При уходе от столкновения, автобус выехал на тротуар и столкнулся со световой мачтой. В результате ДТП водитель автобуса зажат в кабине, заблокированы двухстворчатые двери салона, в нём - 15 пассажиров, двое из которых зажаты между сиденьями, под автобусам возле заднего левого колеса (по ходу движения) заблокирован пострадавший. Произошла утечка топлива в моторном отсеке в результате разгерметизации топливной трубки подающей дизельное топливо к двигателю, площадь разлива 2м.кв., возможно возгорание. 

После сообщения очевидца о ДТП в ЦОУ МЧС, на место ЧС направлены силы и средства МЧС, далее огнеборцы выполняли алгоритм действий по ликвидации последствий ДТП, спасали пострадавших.

Цели проведения подобных учений неизменны: оценка обстановки, принятие решений по выбору средств, приёмов, способов ликвидации чрезвычайных ситуаций, в управлении боевыми действиями личного состава гарнизона МЧС и привлекаемых сил и средств. Среди приоритетных задач также – совершенствование физической подготовки и морально-волевых качеств спасателей.

 
 
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