Приглашаем поддержать мужскую сборную Беларуси в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

16 июня в брестском Дворце спорта «Виктория» (ул. Лининградская, 4) мужская сборная Беларуси проведет заключительный отборочный матч чемпионата Европы-2020 против команды Финляндии. Игра начнется в 19.00.





Для болельщиков будет организован трансфер от Дворца спорта «Виктория» до СК «Брестский», чтобы поддержать ФК «Динамо-Брест», который в 20.45 играет с ФК «Гомель».



