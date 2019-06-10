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Приглашаем поддержать мужскую сборную Беларуси в Бресте

11.06.2019 19:02 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

16 июня в брестском Дворце спорта «Виктория» (ул. Лининградская, 4) мужская сборная Беларуси проведет заключительный отборочный матч чемпионата Европы-2020 против команды Финляндии. Игра начнется в 19.00.

Приглашаем поддержать мужскую сборную Беларуси в Бресте

Для болельщиков будет организован трансфер от Дворца спорта «Виктория» до СК «Брестский», чтобы поддержать ФК «Динамо-Брест», который в 20.45 играет с ФК «Гомель».

Приглашаем поддержать мужскую сборную Беларуси в Бресте

 
Теги: Брест
 
 
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  16 июня в брестском Дворце спорта «Виктория» (ул. Лининградская, 4) мужская сборная Беларуси проведет заключительный отборочный матч чемпионата Европы-2020 против...
 
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