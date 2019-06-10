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Молодежный марафон «75» пройдет в Бресте 12 июня
11.06.2019 19:02 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В ознаменование 75-летия освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков с 11 июня по 3 июля 2019 года Белорусский республиканский союз молодежи совместно с Федерацией профсоюзов Беларуси, Белорусским государственным музеем истории Великой Отечественной войны при поддержке Белорусской железной дороги и других заинтересованных проводят
Наш самый любимый город Брест в год 1000-летия удостоился чести принимать участников марафона!
После официальной встречи торжественной колонной байкеров делегация проследует к МК «Брестская крепость-герой», где пройдет вся праздничная программа.
В рамках марафона на площади Церемониалов пройдет торжественное возложение цветов к вечному огню. В армейском клубе состоится открытый диалог «Беларусь помнит» с приглашенными ветеранами, представителями администрации города Бреста, а также с участниками акции «Альбом памяти», молодежью.
На площадке у центрального входа в ГУ МК «Брестская крепость-герой» развернется концертная программа, где со своими номерами выступят творческие коллективы города, а также участники марафона.
Гостям и участникам марафона не придется скучать, так как на протяжении всего времени им будет предложена насыщенная программа:
тематическая фотозона, детская развлекательная площадка, зона аквагрима,
Также будет работать мобильная экспозиция «Освобождение Беларуси», которую сможет посетить каждый желающий.
Начало мероприятия в 9.30 у входа МК «Брестская крепость-герой»
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В ознаменование 75-летия освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков с 11 июня по 3 июля 2019 года Белорусский республиканский союз молодежи...
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