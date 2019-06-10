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Молодежный марафон «75» пройдет в Бресте 12 июня

11.06.2019 19:02 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В ознаменование 75-летия освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков с 11 июня по 3 июля 2019 года Белорусский республиканский союз молодежи совместно с Федерацией профсоюзов Беларуси, Белорусским государственным музеем истории Великой Отечественной войны при поддержке Белорусской железной дороги и других заинтересованных проводят молодежный марафон «75».

Молодежный марафон «75» пройдет в Бресте 12 июня

Наш самый любимый город Брест в год 1000-летия удостоился чести принимать участников марафона!

После официальной встречи торжественной колонной байкеров делегация проследует к МК «Брестская крепость-герой», где пройдет вся праздничная программа.

В рамках марафона на площади Церемониалов пройдет торжественное возложение цветов к вечному огню. В армейском клубе состоится открытый диалог «Беларусь помнит» с приглашенными ветеранами, представителями администрации города Бреста, а также с участниками акции «Альбом памяти», молодежью.

На площадке у центрального входа в ГУ МК «Брестская крепость-герой» развернется концертная программа, где со своими номерами выступят творческие коллективы города, а также участники марафона.

Гостям и участникам марафона не придется скучать, так как на протяжении всего времени им будет предложена насыщенная программа:

тематическая фотозона, детская развлекательная площадка, зона аквагрима, выставка военного оружия, а также для самых эрудированных будет организован Квиз.

Также будет работать мобильная экспозиция «Освобождение Беларуси», которую сможет посетить каждый желающий.

Начало мероприятия в 9.30 у входа МК «Брестская крепость-герой»

 
Теги: Брест
 
 
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  В ознаменование 75-летия освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков с 11 июня по 3 июля 2019 года Белорусский республиканский союз молодежи...
 
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