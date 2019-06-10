Соболенко неожиданно уступила 214-й ракетке мира на турнире в Хертогенбосе

Источник материала: Аргументы и факты

Арина Соболенко (10-е место в рейтинге WTA) с неудачи начала травяной сезон. На турнире в Нидерландах в первом раунде наша спортсменка неожиданно уступила 214-й ракетке мира австралийке Дестани Айяве – 6:7 (3:7), 6:1, 4:6. Белоруска покидает турнир.

В парном разряде Лидия Морозова и австралийка Сторм Сандерс в 1/8 финала также проиграли чешскому тандему Барбора Штефкова / Кристина Плишкова – 2:6, 6:1, 7:10.

Кроме того, на турнире в британском Ноттингеме сыграет белоруска Вера Лапко (103). В первом раунде ей будет противостоять хозяйка корта Хэрриет Дарт (159).

Соревнования в Ноттингеме и Хертогенбосе завершатся 16 июня.