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США увеличили добычу как нефти, так и газа, рекордными темпами в прошлом году - BP

11.06.2019 18:29 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Объемы добычи как нефти, так и природного газа, в США в 2018 году выросли рекордными темпами за всю историю наблюдений, говорится в обзоре британской BP по мировой энергетике.

Причем основную часть прироста обеспечили сланцевые месторождения на суше.

Производство нефти в США в минувшем году подскочило на 2,2 млн баррелей в сутки (б/с) - это максимальный рост, когда либо отмечавшийся для одной страны.

Производство газа подскочило на рекордные 86 млрд кубометров, что примерно эквивалентно потреблению в Великобритании и почти на 40% выше предыдущего рекорда, поставленного Россией в 2010 году.

"То, что мы видели в прошлом году, просто поразительно - это поразительное двойной рекорд США", - сказал главный экономист BP Спенсер Дэйл.

Такой рост, по его словам, обусловлен "сланцевой революцией в США" как в добыче нефти, так и газа.

 
 
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Объемы добычи как нефти, так и природного газа, в США в 2018 году выросли рекордными темпами за всю историю наблюдений, говорится в обзоре британской BP по мировой...
 
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