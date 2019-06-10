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Появились карты со всеми туристическими объектами Брестчины. Они очень похожи на открытки

11.06.2019 18:28 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Брестский художник по заказу Управления спорта и туризма Брестского облисполкома нарисовал карты, на которых изображены все туристические объекты каждого района Брестской области. Об этом он сообщил на своей странице на Facebook. Карты очень понятные, красочные и с национальным колоритом.

Появились карты со всеми туристическими объектами Брестчины. Они очень похожи на открытки

Появились карты со всеми туристическими объектами Брестчины. Они очень похожи на открытки
Появились карты со всеми туристическими объектами Брестчины. Они очень похожи на открытки
Всего в альбоме художника 16 карт-путеводителей.

 
 
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Брестский художник по заказу Управления спорта и туризма Брестского облисполкома нарисовал карты, на которых изображены все туристические объекты каждого района...
 
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