Появились карты со всеми туристическими объектами Брестчины. Они очень похожи на открытки

Источник материала: Интерфакс

Брестский художник по заказу Управления спорта и туризма Брестского облисполкома нарисовал карты, на которых изображены все туристические объекты каждого района Брестской области. Об этом он сообщил на своей странице на Facebook . Карты очень понятные, красочные и с национальным колоритом.









Всего в альбоме художника 16 карт-путеводителей.