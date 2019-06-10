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Появились карты со всеми туристическими объектами Брестчины. Они очень похожи на открытки
Источник материала: Интерфакс
Брестский художник по заказу Управления спорта и туризма Брестского облисполкома нарисовал карты, на которых изображены все туристические объекты каждого района Брестской области. Об этом он сообщил на своей странице на
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Брестский художник по заказу Управления спорта и туризма Брестского облисполкома нарисовал карты, на которых изображены все туристические объекты каждого района...
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