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На A-Fest 2019 едут "Бумбокс" и K-Maro

11.06.2019 18:21 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

10 августа в Минске в четвертый раз пройдет европейский фестиваль пива и еды A-Fest 2019. На главный бесплатный open-air лета в Лошицком парке уже собираются украинская группа "Бумбокс" и франкоязычный хип-хоп исполнитель K-Maro. Белорусским хедлайнером станет группа Nizkiz.

На A-Fest 2019 едут "Бумбокс" и K-Maro
Каждый год фестиваль собирает около 150 тысяч человек. По традиции гостей будет ждать европейский отдых на траве под открытым небом, зоны развлечений на любой вкус, креативные фотозоны, где каждый сможет сделать отличную карточку для соцсетей, вкусная и разнообразная еда на фудкорте.

Зададут ритм белорусские и зарубежные музыканты: минская фанк-группа Groove Dealers, gipsy-музыканты PLUM BUM, авторский проект PALINA, ранее известный как Паліна Рэспубліка.

Впервые на open-air выступят украинцы O.Torvald, которые выступали на одной сцене с Garbage, Linkin Park, The Rasmus и Evanescence.

Следом за O.Torvald на сцену выйдут NIZKIZ, ставшие за последний год одной из главных рок-групп Беларуси. Свой микс из хип-хопа, рок-н-ролла, фанка, джаза и реггей подарит публике украинская команда "Бумбокс", они исполнят несколько хитов вместе с O.Torvald. Завершит вечер K-Maro - он покорил Европу своим "френглишем", а дебютный альбом музыканта стал четырежды "золотым".

Организатор – компания "Аливария".

Где: Минск, Лошицкий парк.

Когда: 10 августа, 12.00-23.00.

Вход свободный (лицам до 18 лет вход в сопровождении взрослых).

 
Теги: Минск
 
 
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10 августа в Минске в четвертый раз пройдет европейский фестиваль пива и еды A-Fest 2019. На главный бесплатный open-air лета в Лошицком парке уже собираются украинская...
 
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