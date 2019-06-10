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На A-Fest 2019 едут "Бумбокс" и K-Maro
Источник материала: Интерфакс
10 августа в Минске в четвертый раз пройдет европейский фестиваль пива и еды A-Fest 2019. На главный бесплатный open-air лета в Лошицком парке уже собираются украинская группа "Бумбокс" и франкоязычный хип-хоп исполнитель K-Maro. Белорусским хедлайнером станет группа Nizkiz.
Зададут ритм белорусские и зарубежные музыканты: минская фанк-группа Groove Dealers, gipsy-музыканты PLUM BUM, авторский проект PALINA, ранее известный как Паліна Рэспубліка.
Впервые на open-air выступят украинцы O.Torvald, которые выступали на одной сцене с Garbage, Linkin Park, The Rasmus и Evanescence.
Следом за O.Torvald на сцену выйдут NIZKIZ, ставшие за последний год одной из главных рок-групп Беларуси. Свой микс из хип-хопа, рок-н-ролла, фанка, джаза и реггей подарит публике украинская команда "Бумбокс", они исполнят несколько хитов вместе с O.Torvald. Завершит вечер K-Maro - он покорил Европу своим "френглишем", а дебютный альбом музыканта стал четырежды "золотым".
Организатор – компания "Аливария".
Где: Минск, Лошицкий парк.
Когда: 10 августа, 12.00-23.00.
Вход свободный (лицам до 18 лет вход в сопровождении взрослых).
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10 августа в Минске в четвертый раз пройдет европейский фестиваль пива и еды A-Fest 2019. На главный бесплатный open-air лета в Лошицком парке уже собираются украинская...
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