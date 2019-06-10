14 новых современных вагонов получит БЖД

Источник материала: Интерфакс

14 плацкартных вагонов российского производства поступят на станцию Минск-Пассажирский, они будут использоваться на самых востребованных направлениях сообщения с РФ, сообщили в пресс-центре Белорусской железной дороги.

"Плацкартные вагоны рассчитаны на движение со скоростью до 160 км/ч. Вагоны оснащены современным интерьером, прислонно-сдвижными входными дверями и раздвижными дверями межвагонных переходов, автоматической системой открытия, закрытия и блокировки", - говорится в сообщении.

В новых вагонах установлены кондиционеры, экотуалеты, системы обеззараживания воды и воздуха, видеонаблюдения и контроля безопасности в пути следования. В салонах вагона 54 спальных места. Каждый пассажир может воспользоваться персональной розеткой или USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. Срок службы этих вагонов до 40 лет.

Кроме того, в пресс-центре отметили, что до конца июня на Белорусскую железную дорогу поступят 16 купейных вагонов. Из которых 8 оборудованы купе для перевозки лиц с ограниченными физическими возможностями, а также лиц их сопровождающих.