Источник материала: Интерфакс

Повышенный интерес к теме Большой Евразии на только что прошедшем Петербургском международном экономическом форуме отражает стремление к активизации экономических связей на континенте вопреки разыгравшимся в мире торговым войнам и протекционизму. Такое мнение высказал посол по особым поручениям МИД России Кирилл Барский, который занимается вопросами формирования Большого Евразийского партнерства.

"В условиях торговых войн, санкционного давления, роста протекционизма взоры многих сегодня обращены именно к нашему континенту, где благодаря укреплению ЕАЭС, продвижению китайской инициативы "Один пояс, один путь", реализации других интеграционных стратегий формируется столь необходимая людям позитивная повестка дня", - сказал Барский в интервью "Интерфаксу", добавив, что на евразийском пространстве складываются предпосылки устойчивого роста, строится взаимосвязанная торговая, транспортная, энергетическая и цифровая инфраструктура.

Высокопоставленный дипломат назвал важным обстоятельством визит в Россию в начале июня председателя КНР Си Цзиньпина, в ходе которого были достигнуты новые договоренности о сотрудничестве двух стран, "в том числе, о сопряжении нашего и китайского видения будущего Евразии".

"Заявление китайского лидера с трибуны пленарного заседания ПМЭФ о том, что Китай поддерживает идею формирования Большого Евразийского партнерства, и что обе инициативы будут скоординировано продвигаться в интересах региональной интеграции, произвело на аудиторию большое впечатление", - отметил Барский, который принимал участие в Петербургском форуме.

При этом Барский не согласился с мнением о том, что проект "Один пояс, один путь" - это игра в одни ворота, имеющая целью создать максимально комфортные условия для осуществления Китаем своего плана "опоясать весь мир "Шелковым путем"".

"Китайская инициатива строительства "Пояса и пути" - это действительно масштабный комплексный замысел, аналогов которого мир еще не знал. Как показали итоги Второго форума международного сотрудничества "Один пояс, один путь", прошедшего в Пекине в конце апреля, с момента своего запуска в 2013 году этот мегапроект на деле начал менять жизнь к лучшему. Об этом говорили лидеры десятков государств, увидевшие в нем новые источники инвестиций, новые точки роста", - сказал Барский.

Напомнив, что РФ и Китай в мае 2015 года договорились о том, что займутся сопряжением строительства ЕАЭС и "Экономического пояса Шелкового пути", Барский

подчеркнул принципиальную важность того, чтобы преимущества обеих сторон - ЕАЭС и Китая - "были грамотно использованы в целях реализации тех проектов, которые отвечают интересам укрепления Евразэс, задачам поступательного развития наших экономик, решению насущных социально-экономических проблем наших граждан".

"А то, что финансовые и технологические возможности Китая могут оказаться очень кстати, для большинства правительств и жителей стран Евразии является очевидным", - заявил посол по особым поручениям.