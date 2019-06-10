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В Национальном аэропорту «Минск» показали, как будут принимать гостей во время II Европейских игр

11.06.2019 18:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Обеспечивать безопасность наших рубежей готовы и сотрудники таможни. Сейчас идут последние приготовления к встрече гостей II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основной акцент – на создание максимально упрощенных условий для пересечения границы иностранцами. Для болельщиков созданы специальные коридоры, таможенные операции для них будут проводиться в первую очередь. При этом декларацию можно подать заранее. Все эти меры значительно сократят время прохождения границы.

В Национальном аэропорту «Минск» показали, как будут принимать гостей во время II Европейских игр

В Национальном аэропорту «Минск» показали, как будут принимать гостей во время II Европейских игр

11 июня журналистам наглядно показали, как будут работать таможенники во время спортивного форума. Национальный аэропорт «Минск» для этого выбран неслучайно – воздушным транспортом планирует воспользоваться основная масса болельщиков и участников соревнований. По автомобильным дорогам больше всего гостей ждут со стороны Польши и Литвы.

В Национальном аэропорту «Минск» показали, как будут принимать гостей во время II Европейских игр

Андрей Большаков, начальник главного управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Беларуси:
С целью создания максимально комфортных условий для пересечения граждан во всех пунктах пропуска, в которых планируется прибытие иностранных граждан, гостей и участников игр, будет увеличено количество сотрудников для совершения таможенных операций. В том числе увеличивается количество сотрудников со знанием иностранного языка.

Например, в аэропорту «Минск-2» до 80 % личного состава спокойно владеют иностранными языками.

Белорусы изучили опыт проведения I Европейских игр в Азербайджане. Техническую помощь оказали китайцы. Новая техника позволяет работать быстро и качественно, при этом максимально безопасно. Также в нашей стране создан и работает оперативно-информационный центр таможенных органов.

«Всё быстро, чётко». Первые иностранные болельщики приехали в Беларусь на II Европейские игры

В Национальном аэропорту «Минск» показали, как будут принимать гостей во время II Европейских игр

В Национальном аэропорту «Минск» показали, как будут принимать гостей во время II Европейских игр

Люди в материале: Андрей Большаков
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Обеспечивать безопасность наших рубежей готовы и сотрудники таможни. Сейчас идут последние приготовления к встрече гостей II Европейских игр,...
 
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