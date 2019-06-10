ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Отгадайте, сколько ей лет. Мама Наоми Кэмпбелл снялась в купальнике для рекламы

11.06.2019 18:38 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

67-летняя мама модели Наоми Кэмпбелл блестяще справилась с фотосессией в купальнике. В это же время сама Наоми продолжает карьеру и недавно стала лицом бренда Valentino.  

Отгадайте, сколько ей лет. Мама Наоми Кэмпбелл снялась в купальнике для рекламы
Фото: instagram.com/valeriemorriscampbell

Пользователи интернета восхитились Валери Моррис-Кэмпбэлл и решили, что Наоми унаследовала лучшие гены своей мамы.  

Отгадайте, сколько ей лет. Мама Наоми Кэмпбелл снялась в купальнике для рекламы
Фото: jdwilliams.co.uk

Отгадайте, сколько ей лет. Мама Наоми Кэмпбелл снялась в купальнике для рекламы
Фото: jdwilliams.co.uk

Женщина снялась в рекламе пляжной одежды. Валери позировала в купальниках и летних платьях в Греции. Пользователи сети пришли в восторг от того, насколько гармонично смотрится 67-летняя модель в кадре. Эта фотосъемка была проведена с целью вдохновлять женщин и не стыдиться своего тела. Напомним, в прошлом году Валери принимала участие в съемках рекламы с дочерью.   

Ей действительно пятьдесят? У этой женщины фигура лучше, чем была в 35 лет  

Отгадайте, сколько ей лет. Мама Наоми Кэмпбелл снялась в купальнике для рекламы
Фото: instagram.com/valeriemorriscampbell

Кадры съемки получились красочными, а Валери на них выглядела ярко и привлекательно. 67-летняя модель призналась в интервью изданию The Express, что в данный период жизни ей хочется заниматься тем, что действительно приносит удовольствие и вдохновляет. Также Валери поделилась своим отношением к позированию в купальниках в 67 лет: «Да почему бы и нет». Мама Наоми Кэмпбелл рассказала, что не считает нормальным прятать тело в момент старения.  

Отгадайте, сколько ей лет. Мама Наоми Кэмпбелл снялась в купальнике для рекламы
Фото: jdwilliams.co.uk

Наоми Кэмпбелл и ее мама Валери Моррис-Кэмпбэлл очень близки: их часто можно заметить вместе на ковровых дорожках и светских мероприятиях.  

Секрет молодости Наоми и Валери Кэмпбелл читайте по ссылке.  

Люди в материале: Наоми Кэмпбелл, Валери Моррис-Кэмпбэлл
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
67-летняя мама модели Наоми Кэмпбелл блестяще справилась с фотосессией в купальнике. В это же время сама Наоми продолжает карьеру и недавно стала лицом бренда...
 
Новости дня
Новости разные
 
Иван Караичев: грустные усы Криушенко отвечают на вопрос так же скудно, как сборная управляет игрой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика