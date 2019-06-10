КамАЗ спровоцировал двойную аварию в Минске

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске грузовик спровоцировал ДТП. Эту информацию сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.



Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Примерно в 7.50 утра 11 июня водитель грузовика КАМАЗ не уступил дорогу автомобилю Folkswagen. В результате столкновения легковушку отбросило, из-за чего она врезалась в машину «Москвич». Сообщается, что пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет.