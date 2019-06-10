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«Все пострадавшие – граждане Турции». Подробности страшной аварии с экскурсионным автобусом в Турции

11.06.2019 18:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Турции. В Турции разбился экскурсионный автобус. Трагедия произошла на западе страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Транспортное средство с туристами столкнулось с автомобилем – погибли четыре человека, более 50 получили ранения. Известно, что трое скончались на месте происшествия.

«Все пострадавшие – граждане Турции». Подробности страшной аварии с экскурсионным автобусом в Турции

«Все пострадавшие – граждане Турции». Подробности страшной аварии с экскурсионным автобусом в Турции

«Все пострадавшие – граждане Турции». Подробности страшной аварии с экскурсионным автобусом в Турции

Мы связались с посольством нашей страны в Турции, и вот, что нам удалось выяснить.

«Все пострадавшие – граждане Турции». Подробности страшной аварии с экскурсионным автобусом в Турции

Алексей Новик, первый секретарь Посольства Республики Беларусь в Турецкой Республике:
11 июня в районе города Бандырма в Турецкой Республике произошло дорожно-транспортное происшествие с участием туристического автобуса и легкового автомобиля.

По предварительной информации, полученной от правоохранительных органов Турции, иностранных граждан среди пострадавших нет. Все пострадавшие – граждане Турции.

Причины аварии пока неизвестны. На месте работают полиция и спасательные службы. Ведется расследование.

Люди в материале: Алексей Новик
 
 
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Новости Турции. В Турции разбился экскурсионный автобус. Трагедия произошла на западе страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Транспортное средство...
 
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